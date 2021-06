UNGS: asamblea autoconvocada de estudiantes resuelve iniciativas

Este sábado 29 se realizó, de forma virtual, la asamblea autoconvocada de estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Luego de un año y medio de gestión del centro sin convocar a asamblea por parte del tándem Puente-Funyp, más de 100 estudiantes nos reunimos a debatir una respuesta frente a las brutales condiciones a las que estamos sometidos en un contexto de ajuste y pandemia.

La asamblea se realizó luego de sortear la maniobra que llevó adelante el Puente-Funyp que a menos de 24 horas de la convocatoria llamó a una reunión de comisión directiva a la misma hora que… la asamblea. Dicha maniobra expuso la repercusión que había tenido la convocatoria de la secretaría académica y la de prensa y difusión, dirigidas por la izquierda y las organizaciones independientes, y el daño a una conducción del Ceungs (centro de estudiantes) postrada, que no convocaba desde febrero a un órgano de funcionamiento quincenal. Pero el papelón se concretó cuando nunca habilitaron el link para dicha reunión, por lo que esta nunca salió.

Intervenciones

Uno de los ejes que recorrió la asamblea fue el carácter expulsivo de la virtualidad llevada adelante por la gestión de la universidad, que dejó un 40% de deserción estudiantil a partir de las dificultades o directamente la imposibilidad de acceder a dispositivos acordes para cursar, o a una red datos para conectarse.

Juli Battistessa, de El Yunque, secretario académico del Ceungs, planteó la necesidad de reforzar una campaña por compus, wifi y becas frente a un cuadro económico más que hostil, colocando que la deserción tiene como pata el ajuste brutal llevado adelante por el gobierno de los Fernández, empeñados en destinar los recursos del país al pago de la deuda con el FMI -programa acompañado por la derecha- dando la espalda a las necesidades más elementales del pueblo trabajador en el marco de una crisis social y sanitaria en medio de una pandemia, que se paga con hambre y muertes.

Este contexto recae sobre les jóvenes que estudiamos y trabajamos, lo que se refleja en una pobreza que llega al 60% en las personas de nuestra edad, la pérdida del empleo y la ultraprecarización de nuestros trabajos durante la pandemia. En este último ítem vale destacar la intervención de las trabajadoras del CeTec, que son precarizadas por la propia gestión de la universidad a través del programa provincial de teleatención para casos de Covid, donde cobran la miseria de $13.600 por mes. No es de extrañar que la gestión no rechace la precarización y la austeridad de los salarios. Es que no han dicho una palabra sobre la asfixia presupuestaria del gobierno a las universidades y han apoyado las negociaciones con acreedores buitres y el FMI.

En este sentido, Julián destacó el silencio de la gestión frente a las bajas de miles de becas Progresar desde el gobierno nacional. Silencio también extendido al procesamiento de su socio político local, Leo Nardini, por el robo 596 becas. Su posición se refleja en su propia política de becas que otorgan $800 por mes a una cantidad reducida de estudiantes. Frente a esto se planteó una campaña por becas en cantidad y montos que contemplen las necesidades de les estudiantes.

La política de la gestión es administrar el ajuste dentro de la universidad, que no solo se cristaliza en cero asistencia para estudiantes sin acceso a la virtualidad, sino también en el intento de poner más restricciones para cursar, como fue la imposición de cupos para el ingreso de materias en el segundo cuatrimestre de 2020, que finalmente fue retirado por la bronca estudiantil y el reclamo organizado.

En ese momento la gestión se excusaba en no sobrecargar a lxs docentes con la cantidad de estudiantes por comisión, criterio no atribuible a esta gestión, como dejaron en evidencia las intervenciones de docentes que se sumaron a la asamblea y explicaron cómo la virtualidad desde el lado de lxs profesores fue sostenida con sus salarios a partir de la adquisición de dispositivos para poder dar clases, bancarse la conexión a internet o trabajar horas extras no pagas para adaptar los contenidos a la virtualidad. Pero también a partir de una caída del salario real frente a las míseras ofertas de aumento que planteó el “gobierno de científicos”, que consagra una pérdida del 20%, llevando al salario a un piso histórico.

Finalmente se colocó que las acciones de Adiungs (docentes universitarios) fueron mínimas y que su conducción priorizó los acuerdos con sus jefes políticos frente al deterioro del salario docente y las condiciones de trabajo mencionadas a la que hay que agregar la falta de licencia por hijes y familiares a cargo en la UNGS.

Tomando este problema intervino nuestra compañera Pilu Calle, señalando la necesidad de organizar una campaña por un régimen especial de cursada para les compañeres con hijes a cargo, un problema que se ha transformado en central para les estudiantes. Planteó que era necesario que se incorpore la posibilidad de faltas a la clase por este motivo y el reacomodamiento de fechas de exámenes. También propuso una campaña por la aparición vida de Tehuel, que comenzó en la misma asamblea con una foto masiva pronunciando a la misma por su aparición.

Resoluciones y debate

Un punto en común que atravesó a todas las intervenciones fue la parálisis del centro conducido por las agrupaciones peronistas, que buscan contener el malestar y la bronca que crece entre les estudiantes.

El objetivo estratégico de El Puente-Funyp es colocar la herramienta gremial al servicio de las políticas oficiales y de la gestión. Sobre esto es que la asamblea votó importante resoluciones para tomar la iniciativa frente a la postración del Ceungs, cómo desarrollar una masiva campaña audiovisual por computadoras, wifi y becas que se otorguen a todes les estudiantes que las necesiten, la pelea por una asamblea general convocada desde Ceungs, que reúna al conjunto del estudiantado para organizar las reivindicaciones y pelear por presupuesto para nuestra universidad.

Se resolvió también la solidaridad con las luchas de los trabajadores de los distritos aledaños, como la pelea de lxs trabajadorxs del Larcade por salario y condiciones de trabajo, así como también la de lxs residentes del Trauma de Malvinas. A la foto masiva por Tehuel, se le agregó la exigencia a que el centro se pronuncie y se movilice este 3J por Ni Una Menos, el Estado es responsable y aparición con vida de Tehuel de La Torre. La asamblea repudió el intento del gobierno de Córdoba y la Justicia de condenar a estudiantes de la UNC por la toma de facultades en 2018 durante la rebelión educativa, solidarizándose con les estudiantes frente a un Estado que criminaliza a quienes defendemos a la educación pública.

Finalmente, desde El Yunque propusimos darle continuidad a este espacio de deliberación y acción conformados por las secretarías opositoras a la conducción del centro, agrupaciones independientes del Rectorado y por todxs quienes quieran organizarse por las reivindicaciones estudiantiles y de la juventud. La realización de una nueva asamblea sería el paso siguiente para apuntalar y profundizar la organización y la lucha. Esta moción fue aprobada por la mayoría, con la abstención de lxs compañerxs del PTS que contrapusieron que la próxima instancia debía ser una asamblea convocada por la conducción del Ceungs.

Señalamos en el momento, y lo hacemos acá nuevamente, que no es el camino ir a la rastra de una dirección burocrática, que ya demostró no mover un pelo frente al cuadro exasperante que atravesamos. Una parte importante cantidad de estudiantes comprobaron en lo concreto el no accionar de El Puente-Funyp. Desarrollar un canal para quienes se quieran organizar tomando la iniciativa, llevando adelante acciones y ganando a nuevos sectores sobre la base de la experiencia transforma a la asamblea autoconvocada en un canal de organización que prepara no solo las condiciones para arrancarle una asamblea, sino también para sacar del Ceungs a la burocracia de El Puente-Funyp. De otra manera quedamos sujetos al rumbo que adopten ellos, disolviendo la bronca y la iniciativa que comienza a surgir entre les estudiantes como lo demostró la asamblea.

En las perspectivas de construir un polo de oposición a la burocracia del Ceungs, llamamos a desarrollar las iniciativas votadas en la asamblea, desenvolver un canal de lucha y abrir paso a una dirección independiente del nuestra herramienta gremial.

