UNGS: el Puente-Funyp cierran el centro y le dan la espalda al 24 de Marzo

Se cumplen 45 años del golpe genocida del 76. Cada 24 de Marzo cientos de miles nos movilizamos a las calles repudiando hasta el final las atrocidades de la última dictadura militar que azoto nuestro país, y también denunciando los hilos de continuidad que se encuentran vigentes hasta la actualidad. Por ello, el 24 de marzo no solo es una fecha consagrada a la memoria, sino también un grito de lucha por el presente y el futuro.

No hay “nunca más” con desapariciones forzadas seguidas de asesinatos en democracia como ocurriese en pleno 2020 con Facundo Astudillo Castro, en un crimen que tiene como principal responsable a la bonaerense dirigida por el fachistoide Sergio Berni. No hay nunca más si callamos y aprobamos (desde el silencio) el desalojo violento de miles de familias sin vivienda, como ocurrió, por poner el ejemplo más conocido, en Guernica. También con Berni a la cabeza del operativo desalojo. No podemos ni debemos hacer como si no existiera el pago de la deuda externa, que desangra el país ajustando a jóvenes, trabajadores y trabajadoras, una herencia muy pesada de la última dictadura genocida. Ni hablar de los femicidios que se replican bajo la responsabilidad del Estado, que tiene como política armar ministerios impotentes, que no sirven para nada, cuando lo que reproduce es la pobreza y el sometimiento de la población trabajadora que golpea de forma fatal a las mujeres trabajadoras.

La juventud está en el ojo de la represión. Así lo demuestran los cientos de casos de gatillo fácil a lo largo y ancho de todo el país. El empoderamiento de la bonaerense con el ministro estrella de Kicillof, Sergio Berni, es un golpe directo contra la juventud. Berni en su última aparición defendió, como lo hace Patricia Bullrich, la baja de imputabilidad. La mano dura crece en la provincia de Buenos Aires de forma proporcional a la pobreza. Quieren mano dura para reprimir y desalojar nuevos Guernicas. Quieren más policías para amedrentar y verduguear a la juventud, para regimentarnos y que no nos organicemos.

Entonces queda claro que sobran los motivos para que miles de jóvenes este 24 de Marzo ganemos las calles, entre otras cosas, para exigir que se vaya Berni.

Las organizaciones kirchneristas o que tributan al kirchnerismo pese a esta realidad represiva que nos rodea han decidido borrarse del próximo 24 de Marzo. Ponen como excusa la pandemia, pero se olvidaron de la pandemia cuando obligaron a docentes y estudiantes a volver a clases sin protocolos y con escuelas que se caen a pedazos. No hablaron de la pandemia cuando pasaron por arriba el semáforo epidemiológico. Se olvidaron de la pandemia y del bienestar de los trabajadores cuando vacunaron a sus amiguitos y no a los esenciales. Cuando subimos al tren o al bondi lleno hasta la manija para ir a laburar el kirchnerismo no habla de ninguna pandemia. Usan la pandemia para no movilizar contra los atropellos que vivimos durante todo el 2020 y lo que va del 2021 jóvenes y trabajadores.

El Ceungs comandado por el Puente-Funyp, que no fue capaz de movilizarse absolutamente por nada en lo que va de su gestión -ni por el aborto legal, ni contra los femicidios, ni en defensa de la salud pública-, como no podría ser de otra manera, no se movilizará este 24 de Marzo. Estamos ante un centro de estudiantes integrado de lleno al gobierno y por consiguiente sumamente impotente para luchar junto a los jóvenes estudiantes y trabajadores. No olvidemos que hicieron silencio frente al crimen de Facundo y jamás denunciaron a sus responsables.

En el plano educativo el presupuesto 2021 de la UNGS esta alrededor de 20 puntos por debajo de la inflación proyectada. El Ceungs tampoco dijo nada.

Este 24 de Marzo es una fecha propicia para que les estudiantes, las agrupaciones de izquierda e independientes, impulsemos una asamblea estudiantil, de lucha, que se organice para romper el chaleco de fuerzas que el puente-Funyp imponen sobre la vida del centro de estudiantes.

La construcción de una asamblea de lucha que vote un pliego de reivindicaciones por el cual movilizarnos de manera masiva este 24 de marzo les estudiantes de la UNGS puede convertirse en un factor que aglutine y organice una oposición independiente y combativa al PJ oficialista de la universidad. Desde el Yunque PO proponemos encarar su construcción con el método del frente único de todes les que luchan.

Fueron 30 mil. Fue Genocidio. No perdonamos, no nos reconciliamos.

Justicia por Facundo Castro, por Santiago Maldonado y toda la juventud desaparecida y asesinada por las fuerzas represivas del Estado.

Fuera Berni.

Triplicación del presupuesto educativo.

Plan integral de becas.

Basta de represión.

Vacunación masiva.

Por el triunfo de las luchas obreras en curso.

Read more