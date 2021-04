Universidad de Córdoba: elevarían a juicio a 27 estudiantes por luchar

El Juez Federal Miguel Vaca Narvaja no dio lugar a todas las apelaciones de la defensa de les 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) procesades por la ocupación del Pabellón Argentina, en el marco de la enorme lucha educativa que sacudió al país en 2018. De esta manera se despeja el camino para elevar la causa a juicio.

La solicitud de juicio es impulsada por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian a la cual daría lugar el juez Hugo Vaca Narvaja. Cabe agregar que sobre les estudiantes también se puede desarrollar un pedido de embargo de $50000.

Se trata de un nuevo avance de la (in) Justicia Federal, que se desarrolló de manera mancomunada con el Rectorado de Juri/ Yanzi Ferreyra, violando uno de los principios de la reforma del 18 como lo es la autonomía universitaria. La causa carece de sustento jurídico y se hace en un claro intento de aleccionar al movimiento estudiantil que protagonizó una verdadera rebelión por un cúmulo de demandas que al día de hoy siguen sin resolverse.

Es que la educación superior viene sufriendo los embates de años de ajuste, vaciamiento y privatización. Situación que se ha agravado en los últimos años con un recorte del 12% del presupuesto educativo según la propia pauta inflacionaria del gobierno.

Desde la UJS denunciamos este accionar que tiene como finalidad aleccionar a les luchadores y llamamos a las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, al movimiento estudiantil y a la población en general a denunciar este ataque y a desarrollar una enorme campaña para que no pase este atropello.

El próximo viernes 23 de abril se realizará una reunión para organizar la marcha por el inmediato desprocesamiento de les 27 estudiantes y contra la criminalización de la protesta social. La convocatoria será a las 17hs en la Plaza de la Intendencia con todas las medidas de seguridad e higiene.

No al avance judicial, desprocesamiento ya de les 27 estudiantes, no a la criminalización de la protesta social; becas, conectividad y dispositivos para poder estudiar. Inmediato aumento de presupuesto. Basta de ajuste y privatización. Luchar no es delito.