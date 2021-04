Unsam: las autoridades convocan a elecciones presenciales en medio de la segunda ola

Se oficializó la convocatoria a elecciones de Consejo Superior y de consejos de escuela (EEyN, CyT, Hum, Pyg, Idaes) en la Unsam. Del 10 al 14 de mayo, estudiantes, docentes y no docentes deberían ir a votar. Lo primero que debe llamarnos la atención es que el actual Consejo Superior, a pesar de crecer la segunda ola de la pandemia, convoque a elecciones presenciales. A pesar de no existir actividad presencial alguna en la Unsam, comprometen a la comunidad educativa al riesgo de contagiarse. Seguramente los del Consejo Superior no viajen en colectivo y tren.

En segundo lugar, una votación presencial sin presencialidad en la cursada, será la elección del NO debate. Los órganos de cogobierno de la universidad, el Consejo Superior y los de escuela, toman las principales decisiones como aprobar presupuestos, becas, planes de estudio, etc. La elección de sus representantes debiera generar un profundo debate sobre la situación de nuestra universidad y las problemáticas de les estudiantes, docentes y no docentes para definir una orientación que nos permita definir como conseguir los reclamos. Por el contrario, vamos a una elección de “aparato”, donde las autoridades llevaran a sus “votos seguros”, sin importarles que la enorme mayoría de la comunidad educativa debata y participe.

En un sentido opuesto, las autoridades pretenden usar las elecciones de pantalla para mostrarse “activos y democráticos” engañando a los menos atentos y así ocultar su responsabilidad en la enorme deserción estudiantil y precarización docente, el presupuesto de miseria y el cierre de comisiones, etc. Para ello tienen sus agrupaciones como la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades que rápidamente salió con bombos y platillos a festejar la elección.

En consecuencia, estamos ante elecciones que son un riesgo para la salud, no hay debate, vota una ínfima minoría llevados de la manito, y pretende lavarles la cara a los responsables del ajuste en la Unsam. Los mismos que arancelan la ESI tienen en la mira la renovación de sus mandatos que vencen en mayo y contar porotos para fin de año que se elige rector y decanos. Es una elección convocada por un régimen de camarillas ajeno a las problemáticas de la comunidad educativa y la realidad sanitaria.

Les estudiantes y las agrupaciones independientes tenemos que intervenir

Del otro lado de la vereda estamos les estudiantes que nos organizamos frente a todos estos atropellos. Con el CeCyT, presidido por La Caldera en el FEI como punta de lanza para levantar cada reclamo, logramos varias veces frenar el cierre de comisiones, la implementación de cupos, conseguimos materias de verano, entre otras cosas. Nadie olvida la enorme lucha y victoria de los terrenos.

El contraste es palpable: debate y lucha frente a elecciones sin debate, con riesgo sanitario y nula participación. Desde La Caldera denunciamos al régimen universitario y sus elecciones amañadas. Llamamos al conjunto de los centros, agrupaciones y activistas a exigir que se suspendan.

