Untref: separaron preventivamente al profesor Sardón, denunciado por acoso sexual

Este martes 13, las autoridades de la Universidad Nacional Tres de Febrero (Untref) comunicaron la separación temporal de Mariano Sardón, coordinador de la carrera de Artes Electrónicas, denunciado por acoso sexual y maltratos laborales.

La denuncia había sido realizada por Marina Rieznik, Laura Esteras y Carla Lois. Las profesoras fueron despedidas de su cargo hace un mes, sin ningún justificativo y mediante un mensaje de whatsapp, luego de exigir que la universidad les garantice el pago de salarios adeudados y pase a planta permanente. Sus condiciones laborales eran más que precarias, ya que carecían hasta de un contrato escrito. Además, Rieznik mostró capturas del chat con Sardón, quien la acosaba sexualmente de manera sistemática y extorsiva, buscando un encuentro con ella, insinuando que su futuro en el cargo docente dependía de eso.

La visibilización del hecho y la separación de Sardón, es producto de la lucha estudiantil-docente y su organización independiente. El rector Aníbal Jozami, en contraste, avaló las condiciones laborales irregulares e hizo oídos sordos a las denuncias de Rieznik, dando un total respaldo al victimario. El gremio docente Aduntref y la conducción estudiantil del Ceuntref, se “solidarizaron” a medias tintas: sin mencionar el despido de las profesoras, sin nombrar a Sardón ni exigir su inmediata separación del claustro, sólo reproduciendo el comunicado oficial de la rectoría.

En dicho comunicado, las autoridades revictimizan a la denunciante diciendo que “se encuentra abocada a resolver […] la situación creada por la acusación”, cuando quien creo «la situación» fue victimario mediante el acoso sexual y no la víctima a través de su acusación. El centro de estudiantes no solo no reparó en la gravedad de estos dichos, sino que los reprodujo sin miramientos, como producto de los lazos que mantiene la conducción con el rectorado de la universidad.

La separación temporal de Sardón es un primer paso. Sigamos organizándonos por la separación efectiva -a partir de la puesta en pie de una comisión investigadora independiente- y por la reincorporación inmediata de las profesoras despedidas.