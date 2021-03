Vamos por un 24 de Marzo masivo en la Unsam

Se acerca el 45 aniversario del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, fecha que ininterrumpidamente el movimiento popular sale a la calle contra la impunidad de ayer y hoy. Nos movilizaremos por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos y por el juicio y castigo a todos los responsables. Solo en San Martin hubo 289 desaparecidos según la “base de datos de víctimas de terrorismo de estado de San Martín”. La lucha contra la impunidad, el ajuste y la represión tiene absoluta vigencia en la Unsam y debe ser tomada por les estudiantes en sus propias manos.

Las autoridades de la Unsam se allanan a la escalada represiva

Durante todo 2020 vimos como Sergio Berni, ministro estrella de Axel Kicillof, empoderó la maldita bonaerense, aplicando una brutal represión contra la juventud, entrelazándose con el delito organizado y apañando todo tipo de formas de violencia hacia las mujeres. Allí destacamos Guernica, la desaparición de Facundo Castro o la represión a los familiares de Úrsula Bahillo. En nuestro distrito crece la impunidad desde la masacre de la Carcova (2011) hasta el gatillo fácil como el caso del pibe de 14 años Rodrigo Correa (2017) y recientemente de Gustavo Giménez de 18 años (2021).

Los sucesivos gobiernos tanto nacionales, provinciales y municipales se sirven de las fuerzas represivas para disciplinar a los trabajadores y particularmente a la juventud, para hacer pasar el ajuste y sus negociados. Es por ello que las autoridades universitarias de la Unsam se allanan a esta política. Durante 2020 cedieron laboratorios a la bonaerense, organizaron conferencias con la ministra impulsora del ciberespionaje, Sabina Frederic, montaron un observatorio de recolección de datos para las fuerzas armadas y, más atrás, firmaban convenios con Patricia Bullrich, alias doctrina Chocobar.

Son parte de un régimen orientado al pago de la deuda externa y el sometimiento al FMI, encargándose también de aplicar el presupuesto 2021 que recorta en educación un 33% frente a la inflación proyectada, lo cual impacta de lleno en las condiciones de cursada y trabajo de la comunidad de la Unsam.

El kirchnerismo se manda a guardar. La izquierda y les estudiantes tomamos la iniciativa

Los centros dirigidos por el kirchnerismo se van a borrar este 24 viabilizando esta política. Por ejemplo el CeHum ya dijo que no movilizara y lo suplantara con una reunión de comisión directiva… la noche anterior al 24 de marzo. El argumento de no movilizar por la pandemia es una farsa. Allí tenemos la vuelta a las clases presenciales en escuelas secundarias que se caen a pedazos y sin distanciamiento o con un silencio absoluto cuando armaron un “vacunatorio vip” para sus amigos. No podíamos esperar otra cosa de quienes rechazaron movilizar el 8M o frente a la desaparición de Facundo Castro. Su único fin es que no salgamos a pelear contra la impunidad, el ajuste y la represión que hoy garantiza el gobierno, al punto de abandonar una jornada histórica del movimiento popular argentino.

En la vereda opuesta, el CeCyT conducido por La Caldera en el FEI, resolvió convocar a todes les estudiantes a movilizar masivamente este 24 de Marzo por todos los reclamos. Ante la defección de las conducciones de la mayoría de los centros integradas al gobierno y las autoridades, convoca a les estudiantes a organizarse a cada una de las escuelas para exigir asambleas e impulsar acciones que preparen una masiva participación de les estudiantes. En este sentido, también organiza este sábado 20 a las 13 hs una jornada artística en la puerta de la Unsam y el domingo 21 una intervención virtual.

Este 24 de marzo queda en manos de les estudiantes y la izquierda. Ganemos las calles.

Fueron 30 mil. Fue Genocidio. No perdonamos, no nos reconciliamos.

Justicia por Facundo Castro, por Santiago Maldonado y toda la juventud desaparecida y asesinada por las fuerzas represivas del Estado.

Fuera Berni.

Triplicación del presupuesto educativo.

Plan integral de becas.

Basta de represión.

Vacunación masiva.

Por el triunfo de las luchas obreras en curso.

Read more