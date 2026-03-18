Villa Regina: trabajadorxs paran Moño Azul por salarios y productividad

Desde esta mañana decenas de trabajadorxs paran la producción de Moño Azul en reclamo de salarios atrasados y el pago de la productividad, uno de los ítems que se aprobó en la reforma laboral que votó el Congreso y que ya existe en el rubro. Pasada cierta cantidad de bultos de fruta embalada por día para poner "a bordo" (exportación) o consumo interno, se debe pagar un plus por el resto.

Si por día lxs trabajadorxs llegan a embalar 250 bultos, y cada bulto, de 20 kg, embalado por las manos obreras, se paga $600, y la patronal vende cada kilo "a bordo" de ese bulto en promedio y según informe del gobierno a unos 1.11 dólares el Kg, es decir, unos $1.600, vemos que la diferencia es inmensa.

Luego de pasar por la Secretaría de Trabajo, fue el propio secretario general de Soefrnyn (sindicato del sector) quien manifestó en asamblea que la patronal se mantiene en su postura de no abonar.

El dueño de este monopolio frutícola es Nicolás Sánchez, el mismo que hace semanas salió a llorar en medios regionales afirmando que "estaba en crisis". Pero tiene miles de hectáreas de chacras desde donde sale la mejor fruta del país rumbo a Estados Unidos, Europa y China; empaques donde la procesa para exportación -también terceriza el embalaje en otros empaques-, jugueras y cámaras de frío donde guarda fruta de una temporada para otra, denotando que con lo que produce durante una sola temporada le sirve para vivir todo el año. No así a sus trabajadorxs, que cada año ven retroceder la temporada, que dura cada vez menos, ganando poco para lo que es la ganancia patronal. Debemos agregar además que Moño Azul opera el puerto de San Antonio Oeste desde hace mucho tiempo, lo que también le produjo millones de dólares más de forma extraordinaria, poniendo además una pata en Prima, el grupo exportador más grande de todo el hemisferio sur.

Haciendo un paralelismo, de alguna manera Sánchez toma la postura de Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, que dejó en la calle y sin el pago de sus salarios a más de 900 trabajadorxs.

Por eso la necesidad de defender todos los derechos, como el del pago por productividad, que la patronal quiere borrar del convenio. También hay que defender todos los derechos ante un posible procedimiento preventivo de crisis y cierre.

Desde el Partido Obrero saludamos este plan de lucha, advirtiendo que la crisis que provoca el gobierno nacional no puede ni debe pagarla la clase trabajadora. La patronal frutícola recibe además año tras año baja de retenciones, subsidios y menos impuestos ante la declaración de emergencia climática -son los más "planeros" de todos.

Hay que exigir la apertura de los libros contables de la empresa. Exigimos el pago inmediato de salarios y productividad.