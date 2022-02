Corrientes se prende fuego y la ley de humedales sigue cajoneada

Imagen: Ambito.

El Frente de Izquierda Unidad realizó tres presentaciones en el Congreso de la Nación respecto a la crisis ígnea en la provincia de Corrientes. Requieren un informe del Ejecutivo sobre las tareas realizadas, la interpelación del ministro de Ambiente Juan Cabandié y la aprobación de la Ley de Humedales.

La grave situación que se vive en la provincia de Corrientes, donde el fuego ya ha arrasado al 10% de la superficie terrestre de la zona, contrasta con la respuesta de Estado nacional en cuanto al empleo de recursos para mitigar el fuego, además de una clara responsabilidad en las políticas que llevan a la destrucción del ambiente y la generación de focos de incendio.

Tal es así que el ajuste del Estado nacional quedó expuesto por la acción independiente del influencer Santiago Maratea y la importante campaña solidaria que recaudó más de $150 millones, con aportes de todo el país.

La diputada nacional del FIT-U y el Partido Obrero, Romina Del Plá señaló que “La catástrofe ambiental que está sufriendo la provincia de Corrientes en particular, y muchas provincias en general a raíz de los incendios es de una magnitud sin precedentes. Mientras tenemos el país en llamas desde fines del año pasado el gobierno nacional y los gobiernos provinciales no han dado respuestas concretas sobre esta situación. Tratan de desligarse de las responsabilidades políticas, pero la realidad es que gobierne el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, ambos han privilegiado la extensión del agronegocio sojero y forestal y no se han articulado los medios para prevenir los incendios, sean intencionales o accidentales, frente a una sequía que ha agravado la situación”.

Desde la bancada del FIT-U insistieron en la aprobación de la Ley de Humedales, con una nueva presentación, reclamando su tratamiento urgente, además de convocar a participar de la movilización impulsada por agrupaciones ambientales en la Casa de Corrientes este miércoles 23 a las 18 horas.

