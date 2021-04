La defensa del ambiente y el acto del FIT-U del 1 de Mayo

El próximo sábado 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, el Frente de Izquierda – Unidad hará como todos los años un acto, pero esta vez de manera virtual por la crítica situación sanitaria. Estarán presentes todas las luchas en curso: la del movimiento piquetero, la de los trabajadores de la salud de Neuquén, la de docentes y estudiantes en defensa de la educación, la de los vecinos de Andalgalá contra la megaminería, entre otras. Para los luchadores en defensa del ambiente ofrece una perspectiva contra todo el régimen de los depredadores.

Este 1° de Mayo se da en un momento de ataque generalizado a las condiciones de vida de los trabajadores, y de una crisis sanitaria fuera de control. Un 42% de la población en la pobreza, un 10,5% en la indigencia y un salario mínimo por debajo de la canasta alimentaria, se combinan con carencias como la falta de acceso al agua que padecen casi ocho millones de personas en el país. En medio de esta crisis social, el gobierno de Alberto Fernández lleva adelante un ajuste del gasto público, en función de las exigencias del FMI para renegociar la deuda. Además del recorte fiscal, la garantía de repago que ofrece el gobierno es el saqueo de los recursos naturales del país.

A la Argentina no le queda nada a cambio. Es lo mismo que sucede con respecto a las vacunas contra el Covid-19: mientras se mandan al exterior millones de dosis AstraZeneca, el laboratorio incumple las entregas ya pagadas por el gobierno, y no se toma ninguna medida para intervenir la producción en la planta de mAbxience en Garín. Hugo Sigman, el empresario beneficiado mientras las vacunas no aparecen, es el mismo que estuvo detrás del acuerdo porcino con China y del lobby para la aprobación del primer trigo transgénico de la historia.

Sin embargo, el gobierno intenta pintarse de verde con la fachada del Ministerio de Ambiente. Pero el discurso ambientalista de Juan Cabandié se estampa con los incentivos al avance de la megaminería en todo el país, lo cual lo llevó a enfrentar movilizaciones populares en Mendoza, Chubut y Catamarca, represión y persecución judicial mediante. Estas experiencias de lucha pusieron en evidencia la necesidad de unir los reclamos en defensa del ambiente con los de la clase obrera.

Así lo demostraron los estatales y los docentes chubutenses rechazando la extorsión del gobernador Arcioni de trocar el pago de salarios atrasados por la sanción de la ley de zonificación minera, o la pelea que conquistó la libertad de los detenidos en Andalgalá por oponerse a la instalación ilegal de Agua Rica. Esa unidad se expresó también en las acciones contra el acuerdo porcino y las quemas en el Delta, Córdoba y la Patagonia

La organización de la juventud y los trabajadores, de manera independiente de los gobiernos, es en última instancia el factor decisivo para poder encarar una transición hacia una producción social que sea realmente sustentable y poner fin al régimen de los depredadores del ambiente. Surge así la necesidad de construir una alternativa política contra todo el régimen de saqueo y pobreza de los que nos gobernaron las últimas décadas. Esa es la perspectiva por la que lucha el Frente de Izquierda – Unidad y por eso el próximo sábado a las 16:30 invitamos a todos los luchadores ambientales a sumarse al acto socialista e internacionalista en el Día Internacional de los Trabajadores.

Read more

Read more