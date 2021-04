Andalgalá: todos los detenidos están en libertad, ¡vamos por el cierre de las causas!

En la mañana del martes 27, los tres detenidos en domiciliaria: Aldo Flores, Sara Fernández y la compañera del Partido Obrero, Ailén Saracho Diamante obtuvieron la libertad, luego de auto notificarse de la decisión de la justica, ya que los efectivos policiales no llevaron las notificaciones pertinente a los domicilios.

Con estas novedades, todos los detenidos quedaron en libertad. Rubén Sachetti fue el primero en ser liberado y apartado de la causa ya que ni siquiera estuvo en la movilización, desnudando la arbitrariedad de las detenciones. El segundo de los liberados fue el exfuncionario del Municipio de Andalgalá, Oscar Martiarene ya que el PJ no lo vinculó con la denuncia por los destrozos en su sede. La justicia fue retrocediendo en sus pasos en cuanto pasaba el tiempo Las causas no se nutrían de evidencia que vincule a los detenidos sino todo lo contrario. Uno de los abogados que actúa en la causa declaró que era un festival de nulidades ya que todos los pasos estaban siendo cuestionados. Las detenciones fueron llevadas hasta el límite de los tiempos procesales sin aportar elementos de prueba de culpabilidad o peligro de fuga de los detenidos. En el día de ayer fueron liberados los compañeros que estaban detenidos en la comisaría local. Estos denunciaron apremios ilegales. Los que estaban detenidos en calabozos donde no tenían colchones donde acostarse y las celdas son comunes sin ninguna posibilidad de protocolo sanitario.

Read more

Las causas que libró la justicia en su conjunto son la muestra de, como dijo Ailén en su entrevista a Prensa Obrera, “un intento de impartir miedo en la sociedad”. Tenemos que poner en contexto ese miedo con la militarización de la ciudad, el paso de camiones llenos de soldados del ejército transitando por las calles de la ciudad. Una campaña de terror que tuvo como respuesta la lucha y el nuevo pronunciamiento de la población contra las mineras.

Read more

La libertad de los detenidos en Andalgalá es una victoria que tiene que fortalecernos para seguir la lucha, para que los compañeros sean desvinculados de las causas y que no siga la explotación minera en el cerro del Aconquija.

Read more