Andalgalá: “el pueblo no tiene miedo, si hoy estamos libres es por la movilización”

Realizamos una entrevista a Ailén Saracho Diamante, militante del Partido Obrero Catamarca, una de las luchadoras liberadas por luchar contra la megaminería ilegal en Andalgalá, Catamarca. El lunes 27 dieron libertad a los 8 compañeros detenidos , y hoy liberaron a los compañeros con prisión domiciliaria. Fuero masivas las movilizaciones en Catamarca y todo el país, y de familiares y compañeros en la puerta de la comisaría departamental exigiendo su liberación.

«En Andalgalá, nosotros que pudimos estar afuera y nos dieron la domiciliaria, vimos los pronunciamientos, movilizaciones, las actividades. No solo en Argentina y en las provincias, sino a nivel internacional. Eso se sintió, tenemos que resaltar que estamos libres hoy por la gran movilización y pronunciamientos. La sociedad se pronunció e hicieron que esto sea posible. Nosotros somos presos políticos, el gobierno no tiene pruebas para que nosotros estemos en prisión, que estemos detenidos. Esto es para causar miedo y desmovilizar, que es lo que quieren», comentó Ailén.

La causa armada por el PJ y la justicia contra los activistas demostró la violencia del Estado contra los luchadores, deteniéndolos ilegalmente, para actuar a favor de las mineras en el territorio.

El pueblo salió a las calles, a pesar de los operativos de represión y persecución, relata Ailén. «El pueblo no tiene miedo. Después de la prisión y las causas, para las cuales no tienen pruebas, la gente salió a las calles con más fuerza. Por la liberación de los compañeros y NO a la mina. El gobierno impulsó una provocación, violó las ordenanzas municipales, las leyes de glaciares, atropellando al pueblo. Han salido con más fuerza a decir no».

La lucha sigue

«Hace más de 11 años que salimos a movilizar, esto no es ajeno. La lucha continúa en la misma dirección, organizándonos con los trabajadores, con las demás provincias. Sostenemos la lucha contra la megaminería contaminante que no trajo nada bueno a Andalgalá ni ninguna provincia. Acá tenemos 20 años de megaminería y no trajo nada bueno. En plena pandemia, los hospitales no tienen ni alcohol. No tenemos trabajo sino es para la minería. No tenemos trabajo, salud, educación, no hay nada. Con mas fuerza el pueblo dice no».

Contundente, la luchadora ambientalista finaliza con un llamado a redoblar la organización: «es necesario profundizar la lucha, la organización en las calles para sacarlos de nuestro territorio».

La lucha por el desprocesamiento de los compañeros va de la mano de la causa popular de Andalgalá contra la instalación de la minera Agua Rica. En ese sentido, nos movilizaremos el jueves 29/4 a las 15h en el Ministerio de Ambiente en CABA y en distintos puntos del país. ¡Por el cierre inmediato de las causas truchas a lxs luchadorxs! ¡Fuera la megaminería de Andalgalá!