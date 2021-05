Megagranjas porcinas: “No hay consultas a las comunidades por parte de los gobiernos”

Continuamos con el ciclo de entrevistas a referentes de las comunidades chaqueñas, que tienen como eje principal la puesta en marcha del acuerdo con China para instalar granjas industriales de cerdos. Esta vez hablamos con Ángel Meza, dirigente Qom y compañero del Polo Obrero, quien señaló que “en las comunidades ya hicimos seis asambleas con los habitantes, porque están rechazando la llegada de los (capitales) chinos por falta de consulta de las autoridades de turno”.

“Lo que le preocupa mucho a los hermanos (de los pueblos originarios) que tienen animales es la llegada de los chinos […]. Ellos no saben qué hacer con esta gente que viene de afuera. No hay consulta, no saben hasta qué año son los convenios”, sostuvo Ángel.

También nos habló de la Asociación Comunitaria Meguesoxi. Su presidente, Zenón Cuellar, “siempre dice que hay consulta, pero solamente sus punteros y sus compañeros hacen la consulta, con los que trabaja políticamente… Por eso la gente de los parajes queda discriminada”. Denunció la cooptación del Estado que mediante cargos busca integrar a expresiones de lucha: Zenón Cuellar ahora es el presidente del Consorcio Rural además del de la Asociación.

En el medio de una pandemia de origen zoonótico, surgida por el hacinamiento y las malas condiciones de los animales, Ángel nos habla del centro de salud. “Nosotros tenemos dos médicos que están atendiendo y faltan muchas cosas: combustible, arreglo de las ambulancias, un buen equipo para control de embarazos y para los niños. […] No hay un pediatra, y cuando hacen algún diagnóstico al paciente tienen que mandarlo a Castelli”. En cuanto al Covid-19, en el Espinillo no saben siquiera cuánta gente está contagiada, porque el Estado no brinda información al respecto. Ni hablar de si llegan o no vacunas.

Se suma a ello otros problemas. La ruta a Bermejillo son 40 kilómetros de calle de tierra, por lo que las frecuentes inundaciones hacen imposible la entrada de cualquier tipo de transporte al Espinillo, ni siquiera una ambulancia de urgencias. Es decir que la educación y la salud del pueblo dependen muchísimo de que las condiciones climáticas sean óptimas para cruzar esa ruta.

Escuchá la entrevista completa, para conocer de primera mano las problemáticas que viven las comunidades originarias del Chaco.

Read more

Read more