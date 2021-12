NoesNo: Mendoza movilizó en apoyo al pueblo de Chubut

Este lunes por la tarde se realizó una gran movilización en las calles mendocinas en apoyo a la lucha del pueblo chubutense que se enfrenta a la ley de zonificación impulsada por Arcioni y la represión y persecución, procesos que continúan al día de hoy.

El pacto de las fuerzas en Chubut para pasar esa la ley anti ambiental y extractiva fue similar al pacto sucedido que derogó la ley 7722 en diciembre de 2019. Ese año diputados y senadores del Frente de Todos y Cambia Mendoza aprobaron una ley al servicio de las mineras pero que fue rechazada por el pueblo mendocino con grandes movilizaciones, cortes y manifestaciones en todos los rincones de la provincia. Así a poco de aprobar la ley y de reprimir la manifestación central tuvieron que dar marcha atrás.

El pueblo mendocino en 2019 marcó un camino. La suspensión de la ley es un paso adelante sobre Arcioni, este diciembre es el turno del pueblo chubutense de continuar el camino y de derrotar definitivamente la zonificación y la política antipopular y anti ambiental del gobierno.

En esa línea la acción contó con la participación de las Asambleas por el Agua, Asamblea por el Árbol, de los partidos integrantes del FIT, del Polo Obrero y otras organizaciones que intervinieron en apoyo al pueblo de Chubut, rechazando la política represiva y reivindicando la iniciativa popular 2020.

Martín del PO manifestó que «(…) el presupuesto de ajuste está siendo impuesto por el FMI, el mismo que le dice a Alberto Fernández y a los gobernadores que impulsen e impongan la megaminería contaminante, que impulsen e impongan la destrucción de la montaña, de los ríos y del agua, en esa línea la reivindicación del Argentinazo está más vigente que nunca. »

Nora Moyano de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras dijo que «(…) cuando nos unimos y luchamos triunfamos. Como triunfamos en 2019, que mandamos a los basurales de la historia a la ley 9209, la ley cianuro.Hoy Chubut es la que está logrando enterrar esta ley minera de Arcioni y los catorce diputados que avala el gobierno nacional.»

Graciela Hermoso de la Asamblea por el Agua del Este dijo «No vamos a permitir la zonificación, porque la zonificación minera es un engaño, porque no hay minería sustentable, no hay fracking verde, no hay nada de eso que nos están diciendo, son promesas falsas. Esas provincias que hace años que tienen estos proyectos están siendo asistidas por el estado, no por los beneficios que estas empresas están dando a los territorios.»

Una compañera de la Asamblea de Huanacache tomó la palabra y dijo «(…) que se entienda que la zonificación minera no tiene lugar, ni hoy ni mañana ni nunca, que se entienda que toda la naturaleza está unida a través de sus cuencas, no hay manera de que esas prácticas no sean contaminantes.»

Esta jornada fue posteriormente acompañada por la derogación definitiva de la zonificación, ahora es momento de derrotar definitivamente las intenciones extractivistas y entreguistas del gobierno de Arcioni.

Mendoza tiene que estar de pie, no solo defendiendo al pueblo chubutense sino también continuar defendiendo la 7722, mediante el frente único de organizaciones y del pueblo mendocino, única preparación para enfrentarse a los saqueadores.

