Petroleras offshore: una CGT contundente para defender proyecto patronales y de espalda a les trabajadores

CGT Mar del Plata. Imagen: El Retrato.

En estos días se dio a conocer un “contundente” apoyo de la CGT regional Mar del Plata al proyecto de exploración y explotación petrolera off-shore en la costa Argentina. Entre los argumentos esgrimidos se pueden leer algunos como: “sostenemos que Mar del Plata no puede desaprovechar esta magnífica oportunidad de generación de empleo, de dinamización de la economía y de sacar a miles de marplatenses y batanenses de la pobreza” (La Capital 20/3).

Este pronunciamiento y los argumentos que se colocan son interesantes analizarlos, ya que por un lado pareciera reflejar una unidad de todas las fracciones de la burguesía alrededor de este tema, inclusive aquellos vinculados al sector de la pesca (que serían los más perjudicados), en una reciente nota del diario La Nación se puede leer que: “Hay pocas medidas de política económica en las cuales se puede ver una continuidad entre la gestión de Mauricio Macri y la actual administración de Alberto Fernández. Y hay pocos temas en los que coinciden tanto los funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, como los que responden al Presidente. Como si fuera poco, hay pocos anuncios en los que el Gobierno encuentra tanto apoyo del sector privado. Todo eso representa la actividad de exploración de petróleo y gas en el mar, llamada producción offshore. (Mar argentino: la industria avanza con la exploración de petróleo con el apoyo del Gobierno; La Nación 21/3). Por otro lado la burocracia de la CGT (¿y la CTA?: silencio de radio) busca venderle a la población trabajadora espejitos de colores sobre las posibilidades de avance y desarrollo para avanzar frente al problema de la desocupación que golpea fuertemente durante décadas a la ciudad. Veamos cual es la situación hoy.

Mar del Plata, capital del trabajo en negro

Miguel Guglielmotti (titular de la CGT regional y concejal por el Frente De Todos) intenta explicarnos las maravillas de oportunidades que nos ofrece industria offshore, pero no dice nada sobre la situación actual de miseria y pobreza en la que viven les trabajadores en toda la región, y mucho menos toma medidas al respecto. Una ciudad que tiene una fuerte industria pesquera, hotelera, gastronómica y frutihortícola cuenta con cifras terribles en cuanto al trabajo en negro, precarizado y la superexplotación. Para no ir muy lejos en la ultima temporada (una gran “oportunidad”) un informe del sindicato gastronomico (UTHGRA) formalizo lo que ya era vox populi: el 95% de les trabajadores del rubro esta en negro y por debajo de la línea de la pobreza. La industria pesquera que viene de realizar varios “boom”, el ultimo con el calamar, es un imperio del trabajo informal y la superexplotación: las cooperativas truchas que funcionan como satélites de las grandes empresas como Moscuzza y Campanogla, tiene básicamente al 65% del personal trabajando en negro durante periodos cortos, luego son descartados e integran el ejercito de desocupados de la ciudad. El cordón frutihortícola merece un capitulo especial ya que ahí no solo hay trabajo en negro y precarizado sino que ya tenemos situaciones de esclavitud que salen a luz con algún que otro escandalo: inmigrantes que son condenados a trabajar en esas condiciones insalubres. Sin embargo ninguno de los “50 gremios nucleados en la CGT” se escandaliza, emite algún comunicado o lo que es mas importante: convoca a algún plan de lucha y acciones para regularizar el trabajo en negro y precarizado.

Hace unos días se discutió el Salario Mínimo Vital y Móvil que recién para diciembre estará en $47.800 (cuando el salario de pobreza hoy es de $84.500) lejos de aprovechar la “oportunidad” para salir a colocar en la calle la necesidad de regularizar el trabajo en negro y defender un salario digno, convalidaron un salario de miseria que impacta directamente de miles de trabajadores (trabajadores de casas particular, campo, pescado, etc). Es por estas razones que según el propio INDEC Mar del Plata, hoy el 35% de sus trabajadores en la pobreza (226.776 personas). En tanto, la indigencia es del 13,2 % e impacta en 85.899 personas.

En relación al tema de las “oportunidades para la ciudad” ninguna de estas industrias significo un progreso para la infraestructura de los barrios: la mayoría no cuenta con red hídrica para dar un ejemplo, el sistema sanitario y educativo se ecuentra colapsado y vaciado. Los mismo para con las rutas y calles, totalmente abandonados.

Estos tres pilares económicos de la ciudad grafican que teniendo en la actualidad la posibilidad de tener trabajo digno, de calidad y terminar con la desocupación, la patronales logran sacar una tasa de ganancia abultada desarrollando una superexplotación de la población trabajadora de mar del plata con la complicidad de la burocracia de la CGT y la CTA. En esta etapa de capitalismo en descomposición y decadencia estos emprendimientos lejos de ser un factor de desarrollo condenan al atraso, la misera y un daño ambiental sin precedentes como lo muestran la megaminera, entre otras, consolidando un esquema extractivista.

Gobierno nacional y local con las petroleras

El pronunciamiento de la CGT se realiza luego de la “Asamblea Nacional de Intendentes frente al cambio climático” llevada adelante en la ciudad, donde todos se pusieron de acuerdo en como pasar este tipo de emprendimientos contaminantes (como se puede verificar en los recientes derrames en Peru, Ecuador y Tailandia) con más “licencia social” (mas información para la comunidad, el santo y seña que tanto opositores y oficialistas usan para opinar sobre la offshore) y con discursos verdes.

La CGT se proclama a favor de las petroleras días después del acuerdo con el FMI en el congreso nacional con la aprobación de la mayoría de los partidos patronales y sus bloques políticos. La necesidad de ingreso de dólares para pagar la deuda al FMI, Club de Paris y los bonistas privados lleva a que apoyen un emprendimiento que como ya se señalo en los recursos de amparo presentados por organizaciones ambientales no cuenta con el Estudio Ambiental Estratégico (estudio mas profundo que el impacto ambiental presentado por Cabadié). En este sentido cabe mostrar que esta entrega de los recursos y los espacios para explotar con estudios totalmente precarios es un modus operandi por parte de la burguesía nacional, un caso simbólico en Santa Cruz (que refuta los dichos del presidente camporista de YPF) es el del Golfo de San Jorge y la concesión a Pan American Energy.

Todos los espacios y organizaciones en defensa del ambiente, debemos tomar en nuestras manos la tarea de llevar esta deliberación a todos los gremios y lugares de trabajo para reforzar la movilización y la lucha por la anulación definitiva de las resoluciones que permiten la exploración petroleras de Macri-Fernández-Cabandié.