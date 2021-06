Vicente López: lazos con el sionismo e hipocresía con el cuidado del ambiente

Jorge Macri estuvo en el Paseo de La Costa en Vicente López con la ONG sionista Keren Kayemet LeIsrael (KKL) participando de una jornada de plantación de árboles, en referencia al 5 de junio, día mundial del ambiente.

El intendente de Vicente López expone en sus redes un falso discurso de cuidado y generación de conciencia en relación al ambiente mientras teje lazos con la ONG KKL que es parte fundamental del Fondo Nacional Judío y se creó en 1901 “para comprar y desarrollar tierras en la Palestina otomana para asentamientos judíos” (kkl.org.ar).

El Keren Kayemet LeIsrael fue fundado en el marco del Quinto Congreso Sionista en Basilea. Y, según expresa su director ejecutivo en Argentina, Esteban Larsy, “el objetivo inicial fue el de adquirir tierras como paso fundamental para el retorno del Pueblo Judío a su tierra ancestral”. En pocas palabras, para llevar a cabo la ocupación de Israel sobre el pueblo palestino.

Desde hace ya más de 70 años Israel ejecuta un exterminio sistemático y bombardeos sobre Palestina con la complicidad y apoyo económico de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández defiende la teoría de “los dos demonios” contraponiendo al Hamas, un grupo armado de resistencia palestino, con las fuerzas militares israelíes apoyadas económicamente por los más poderosos gobiernos imperialistas. En términos concretos, Israel ha avanzado fuertemente sobre el territorio Palestino realizando una “limpieza” étnica brutal. Hace menos de un mes fue la última ocupación que se llevó aproximadamente la vida de 232 palestinos, decenas de escuelas y 17 mil viviendas destruidas.

En este marco, se realiza esta actividad en la Costa de Vicente López con Jorge Macri y la concejal que aspira a ocupar su lugar cuando él se lance como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez.

Las palabras del intendente en relación a la ONG fueron: “vienen haciendo un trabajo maravilloso en Israel de recuperar suelo, tierra, comprometerse con la plantación de árboles. Unimos todo, unimos pueblos, unimos compromisos”. Guiño al sionismo.

La segunda cuestión es la falsedad de la promoción de “cuidado” al ambiente por parte del Municipio. Este año, sin ir más lejos, vecinos de Vicente López se organizaron y exigieron la renuncia de tres funcionarios de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos debido a obras que se realizaron en perspectiva de especulaciones inmobiliarias y en detrimento del medio ambiente.

Otra lucha muy importante que se dio el año pasado por parte de un grupo de vecinos organizados en defensa de la Reserva Ecológica de Vicente López consistió en el rechazo a un proyecto presentado por la Municipalidad de construir un camino dentro de la reserva ecológica que se ubica en La Lucila, más precisamente en Bermúdez y el Río, arrasando con unos 300 m2 de pastizal pampeano.

Este camino sería parte del proyecto del corredor ribereño que consiste en unificar toda la costa de Vicente López. Los vecinos explicitaban que no se oponían al camino ribereño, y oponían una alternativa: realizarlo con una plataforma que no afecte al pastizal. De no ser así, planteaban que se haría en desmedro de la reserva ecológica, ya que el área que se quería arrasar cuenta con una enorme variedad de especies herbáceas, de anfibios e insectos y de animales en general. Además, es una isla de biodiversidad muy relevante en el equilibrio ambiental de nuestra zona urbana.

Es un discurso electoral el hecho que ahora el intendente diga que “al ambiente tenemos que cuidarlo todos juntos” cuando a la hora de elegir qué intereses defiende siempre se posiciona del lado de los capitalistas que realizan negociados extraordinarios con la especulación inmobiliaria, sin importar los daños ambientales que pueden provocar los mismos.

Tenemos que organizarnos en defensa del ambiente y de la libertad del pueblo palestino, exigiendo ponerle fin a la especulación inmobiliaria, oponiéndonos a las reformas del camino de los vientos que son ofensivos contra las reservas naturales. Asimismo, planteamos la defensa del pueblo palestino frente a la masacre perpetrada por el sionismo y el imperialismo.

