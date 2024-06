Cómo será la movilización en rechazo a la Ley Bases en Córdoba

Sindicatos combativos, organizaciones piquetera y partidos de izquierda convocan a movilizarse en Córdoba para rechazar la Ley Bases de Milei y sus cómplices. La convocatoria será el próximo 12 de junio a las 16 horas, desde la sede de Uepc-Capital, ubicada en Maipú 30. El paquete de medidas antiobreras y antipopulares tendrá en todo el país un rechazo en las calles.

Entre las organizaciones convocantes se destacan los sindicatos combativos y cuerpos de delegados de Uepc-Capital, ATE, UTS, Sutna, Químicos, junto a organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero. También está previsto un gran acto popular en rechazo a la ley bases, y para reclamar un paro activo de la CGT.

Las consignas convocantes son: abajo la Ley Bases, paro activo y plan de lucha hasta derrotar el ataque de Milei, Llaryora y el FMI. No a la reforma laboral y provisional, 82 % móvil. No al Rigi, defensa de los recursos naturales. Alimentos ya para todos los comedores populares, basta de perseguir a las organizaciones. Apoyo a todas las luchas por el trabajo, salario, y contra los despidos. Por el derecho a la protesta. No al protocolo represivo. Basta de perseguir a las organizaciones.

Así las cosas, en Córdoba habrá una jornada de movilización en rechazo a la orientación de ajuste y represión de quienes gobiernan. La convocatoria no podía ser más oportuna en momentos en que la política provincial sigue a la política de ajuste y represión, y de persecución impuesta por el gobierno de Milei y de Bullrich.

Martín Llaryora se apega a un gobierno nacional que enfrenta una crisis de magnitud ante el fracaso económico, el despido de altos funcionarios y el escándalo en el Ministerio de Capital Humano, que prefiguran una crisis que se agravará.

El cordobesismo en el Congreso mantiene su apoyo al plan Milei, aunque el gobierno nacional eliminó las transferencias a obras públicas, caja de jubilaciones, transporte y Fonid. También han retrocedido significamente las transferencias por coparticipación, y cae la actividad productiva. En esta situación, Llaryora no tiene más margen que impulsar un nuevo endeudamiento de la provincia, y aplicar una enorme motosierra que tiene a la paritaria de docentes y estatales, y a la Caja de Jubilaciones en el centro de una política de confiscación de los ingresos populares.

En este cuadro, el gran triunfo de la docencia misionera da cuenta de que luchar rinde. Esta victoria popular marca el camino para el conjunto del pueblo trabajador, es decir asamblea y plan de lucha hasta vencer. En esa perspectiva es clave impulsar un frente único de organizaciones en lucha por la huelga general.

En Córdoba se agrava la situación social de la mano de las miles de suspensiones en la industria que ya comienzan a traducirse directamente en despidos. El levantamiento de los trabajadores públicos en Misiones, que incluso llegó a sumar a sectores de la policía misionera, es el espejo en el cual se mira Llaryora.

En efecto, el salto represivo del gobierno de Córdoba, que incluyó allanamientos a integrantes de ATE, y allanamiento de la sede sindical de los trabajadores del Estado de Río Cuarto, tiene como objetivo preparar las condiciones políticas para intentar avanzar en la criminalización de la protesta. Cabe recordar que se trata del mismo gobierno que con su justicia adicta armó una causa contra el movimiento piquetero y sindical.

Llamamos al pueblo trabajador a sumarse en rechazo al ajuste de quienes gobiernan. El 12 de junio seamos miles y miles en el Congreso contra la Ley Bases, la persecución y la represión. No a la Ley Bases, abajo el plan motosierra de Milei y sus cómplices.