Cultura del NO

Enrique Avogadro, ministro de Cultura de CABA

El día jueves 6 de mayo se realizó la reunión entre el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, su equipo, y los representantes de la Asamblea Permanente de Artistas Escéniques, en torno a la carta que días antes le fuera entregada con una serie de reclamos votados en dicha asamblea, y elaborada y discutida en la Comisión de Asuntos Urgentes de la misma, en la que está interviniendo nuestra agrupación Actuemos.

La carta, presentada con la adhesión de casi mil firmas de compañerxs del sector, exigía soluciones ante la suspensión de la actividad teatral desde hace más de un año, lo cual generó miles de desocupados y trabajadores sin ingreso alguno, afectando de forma trágica las condiciones de vida de actrices, actores, técnicxs, etc., y una destrucción de puestos de trabajo que no parece tener límites ni pronóstico de recuperación a corto plazo por fuera de un proceso de luchas. A esto, la Asamblea le planteó al gobierno local, un salario de emergencia de $40.000 para todxs lxs compañerxs sin ingresos, por lo que dure el cierre total o parcial de la actividad, y un circuito de plataformas a distancia para obras y clases, con salarios pagos por el Ministerio y gratuito para la población, entendiendo la necesidad incluso de reconectar a los públicos con la producción artística, en momentos en que las dificultades económicas y de circulación implican una carestía que va mucho más allá de nuestro ámbito.

Ante el panorama desesperante que se le expuso con la carta y un trabajo de exposición oral plagado de datos concretos, Avogadro nos hizo saber que “no debíamos tener expectativa alguna por un salario de emergencia surgido de Ciudad”. Aseguró no tener los medios ni económicos ni legales para generar ese recurso de salvataje a las cuestiones más básicas de la subsistencia, y que en todo caso debíamos recurrir a Cultura Nación. Si bien la Asamblea ya se viene planteando ese paso, desde Actuemos rechazamos las justificaciones del ministro porque, por un lado, el gobierno de la Ciudad por estos días viene reclamando autonomía en lo que se refiere a las decisiones en materia educativa, dejando evidencias de un reclamo entonces selectivo; por otro lado, el presupuesto de Cultura Ciudad es permanentemente subejecutado, no han colocado un solo peso en el bolsillo de lxs artistas escéniques en lo que va de la pandemia, aún con sus propios teatros y producciones cerrados. En este punto, solo nos propuso incluir en la Tarjeta Alimentar a aquellxs compañerxs que lo necesiten y, si bien estamos empadronando, no abandonamos nuestra posición de intensificar la lucha por el ingreso de emergencia, y vamos con esta posición a la próxima asamblea.

Cabe destacar que en un momento de su larga intervención, Avogadro nos consultó sugestivamente qué opinábamos sobre el nuevo cierre por el último decreto del Poder Ejecutivo Nacional (cierre de una actividad que apenas balbuceaba en un mar de dificultades para llevarse a cabo), mostrándose a favor de mantener abierta lo que para él es una “actividad segura”, es decir, promoviendo que nos movilicemos a favor de una apertura cuando la situación sanitaria es de colapso y catástrofe. Esta actitud está en línea con los intereses generales del Estado (local y Nacional) por evadir la problemática de empobrecimiento, legalizando una actividad que no podría sostenerse en su habitual dimensión, producto de la bajísima circulación de gente bajo las circunstancias riesgosas que implica la pandemia.

En cuanto a los circuitos, el ministro dejó una puerta débilmente abierta para que sigamos discutiendo cómo llevar adelante la propuesta con parte de su equipo, y nos encontramos transitando con fuerza la habitual burocracia.

Desde Actuemos, llamamos a todxs compañerxs a integrarse al debate, participando de la asamblea, para desarrollar y amplificar estas luchas por nuestras condiciones de vida, y también por aquellas que permiten poner en práctica nuestra actividad, cada vez más restringida a quienes pueden auto solventar la propia iniciativa, y con convenios y salarios de precarización creciente, con la total complicidad del sindicato (Asociación Argentina de Actores). Sigamos exigiendo el reconocimiento de nuestro trabajo y la imposibilidad de llevarlo a cabo, vamos a la asamblea por trabajo remunerado a distancia o salario de emergencia.