Dopesick: un nuevo retrato de la peor epidemia de drogas en EE.UU.

La lucha en contra el uso de opiáceos se hace de una nueva herramienta para visibilizarse con la miniserie Dopesick. Ya en 2021 la banda The Killers había hecho referencia a este tema en el disco Pressure Machine, pero esta miniserie, nominada a los Globe Awards, va mucho más allá al registrar de manera minuciosa a la peor epidemia de drogas de los Estados Unidos.

Dopesick se encarga de relatar, desde varios puntos de vista, los sucesos que giraron en torno a este opiáceo de una manera casi radiográfica. Basada en el libro “Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America”, de Beth Macy, la miniserie relata desde la creación del OxyContin, opiáceo creado para tratar el dolor, hasta el desenvolvimiento de la lucha en contra del mismo, todo en ocho capítulos de una hora de duración cada uno. La misma cuenta con la producción de Danny Strong en colaboración con John Goldwyn y Warren Littlefield, entre otros.

El hecho de que esta miniserie esté presentada desde varios puntos de vista hace que el elenco sea casi extenso. De todas formas cada “punto de vista” trae con él uno o dos protagonistas, en los que se destacan Michael Keaton, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson, Will Poulter, entre otros. Quienes se encargan de interpretar desde el director de la farmacéutica creadora del opiáceo, Purdue Pharma, hasta un médico local encargado de suministrar dicha droga, pasando por trabajadores de la mina, policías y fiscales a cargo de la investigación en contra de Purdue Pharma.

Esta obra, tan demoledora como atrapante, nos sumerge en un relato con vaivenes temporales que podrían confundir en un principio pero que luego resulta ser muy efectivo como recurso para mostrar los antes y después que genera este opiáceo, muy demostrado sobre todo en los personajes de esta miniserie y el efecto que causa el uso de esta droga.

Dopesick

La creación de un nuevo fármaco para tratar el dolor es lanzado al mercado bajo la promesa, que a diferencia de la competencia, este tenía un porcentaje muy bajo de adicción. La manipulación de la etiqueta del mismo, todo un equipo de ventas a cargo de su distribución en farmacias y hospitales y una publicidad engañosa hacían de este la nueva solución para aquellos que padecen algún tipo de dolor.

Los primeros lugares que se utilizaron como centro de colocación de este fármaco eran aquellos donde su composición era de trabajadores mineros, quienes constantemente necesitaban algún tipo de tratamiento para el dolor producto del arduo trabajo. Ya en las primeras escenas se muestra el capitalismo en su máxima expresión, un grupo pequeño de empresarios que no repara en ir hasta las últimas consecuencias en busca de ganancias millonarias a costa de la salud de los trabajadores.

Con el correr de los capítulos, y el buen uso del vaivén temporal como recurso, esta serie nos sumerge en la etapa más cruda de esta epidemia, ya con la adicción en marcha entre los pobladores. A esta se la suman las muertes, la tasa de desempleo en crecimiento y el aumento de delitos de aquellos que utilizan todo tipo de recursos para conseguir este opiáceo. También es interesante la manera en que esta obra retrata la investigación a cargo de policías y fiscales en contra de Purdue Pharma, ya que se deja al descubierto cómo las instituciones del Estado carecen de acción en contra de una empresa cuando hay un beneficio económico a obtener.

Dopesick nos relata muy bien todo acerca de esta epidemia. No teme a mostrarnos escenas casi indigeribles con la intención de sumergirnos en la cruda realidad de quienes fueron y son víctimas de este atropello. Tampoco teme en demostrarnos una vez más la importancia de la lucha, como la de quienes se organizan contra estos capitalistas que manipularon e internaron a trabajadores y que son responsables de casi medio millón de muertos (desde 1999 a 2019) a causa de la creación de este fármaco. Familiares y exadictos batallan contra el uso de esta droga que amenaza a los sectores más populares, un atropello de un sistema que en vez de poner la salud y los avances de la ciencia al servicio de los trabajadores utiliza estos recursos como otra forma de opresión.

