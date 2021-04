“Marie Curie”, la mujer en la ciencia

Radioactive es la biopic de Maria Salomea Skłodowska-Curie, mundialmente conocida como Marie Curie, la famosa científica polaca ganadora de dos premios Nobel. La película fue estrenada en 2020 en el Festival de Cine de Toronto y llegó en las últimas semanas a la plataforma de streaming Netflix. Dirigida por Marjane Satrapi, cineasta, ilustradora, escritora y actriz iraní, realizadora de Persépolis (2007) y The Voice (2014), esta película se basa en la adaptación del cómic: “Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout” (Radiactividad: Marie y Pierre Curie, una historia de amor y consecuencias), de la escritora, artista y profesora estadounidense, Lauren Redniss.

Protagonizada por la actriz dos veces nominada al Oscar, Rosamund Pike, la historia juega con saltos temporales que van desde la llegada de la polaca a Francia, la relación con la Academia, la historia de amor con Pierre Curie, los descubrimientos, la Primera Guerra Mundial, los tratamientos contra el cáncer, Hiroshima, Nevada y Chernobyl. Estos saltos en el tiempo hacen el guión un poco desordenado y son un poco forzados, con un sesgo que intenta ser educativo, donde convergen el contexto de los descubrimientos y las posteriores aplicaciones, no siempre felices, de los mismos.

Cuando la ciencia era cosa de hombres

La historia de Marie Curie es rica no solo por los aportes que realizó en materia científica, sino por haber logrado con su trabajo abrir paso a las mujeres en ámbitos que eran exclusivos de los hombres. Ese lugar lo logró gracias a su enorme talento y la película dirá que también fue gracias a su arrogancia y perseverancia.

Sus principales descubrimientos le valieron ser galardonada dos veces con el Premio Nobel, en 1903 se trató del de Física y en 1911 el de Química. Estos eventos son retratados en el film. El primero incluirá una discusión ficcional con Pierre, pero que sirve para ilustrar el descontento que sentía Marie al no ser respetada por su trabajo. De hecho, el comité se había negado a nominarla, negándole el reconocimiento a su labor, por ser mujer. Gracias a que Pierre respondiera que no recibiría el premio si Marie no era premiada, es que obtuvo la primera distinción. Mostrando incluso también así el poder de la palabra del hombre en la Ciencia. Para la notificación de la segunda nominación la mostrarán ya viuda y entre los quehaceres de la vida familiar.

El film todo el tiempo dará cuenta de una mujer aguerrida y transgresora, acentuando al personaje como un icono o símbolo del movimiento de mujeres. La opresión y el lugar de la mujer en el trabajo y en el ámbito de la ciencia en especial, los prejuicios de la sociedad francesa de los albores del siglo XX, el rol de la mujer en la familia. Todo será criticado por Marie. Incluso cuando la Universidad de la Sorbona le ofrece tomar una cátedra, convirtiéndose de este modo en la primera mujer en ejercer la docencia dentro de la Universidad de París, la película la mostrará aceptando el puesto cuestionando que ese lugar debiera serle dado por su ciencia y no por ser esposa de Pierre.

Un dato interesante de la historia real, que queda por fuera de la película, es que parte de la educación superior que recibió esta gran científica fue en la clandestinidad, en lo que se conocía en Polonia como “Universidad flotante”, donde se aceptaba a mujeres estudiantes. Pero gracias a su talento e inteligencia, al emigrar a Francia logró no solo mejorar su francés aprendido de forma autodidacta, sino ponerse a la altura rápidamente de sus compañeros parisinos.

La mujer y la guerra

Algunas escenas de la película contarán de su paso por la Primera Guerra Mundial, donde sirvió para el ejército francés. Representando así el aporte que significaron, no solo sus descubrimientos y su trabajo para salvar a soldados de amputaciones innecesarias, sino también el de las enfermeras que estuvieron en la guerra. Marie Curie diseñó las “ambulancias radiológicas”, unidades móviles de radiología para que los doctores que atendían en los hospitales de campaña contarán en el lugar con las radiografías. En la guerra contó con el apoyo de su hija mayor Irene, quien años más tarde (1935) fue también ganadora del Premio Nobel de Química junto a su esposo Frédéric Joliot, por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radiactivos.

La película, que se puede encontrar en Netflix, cuenta sobre todo del rechazo de Marie Curie a las tradiciones de la Academia y la sociedad parisina de principios de Siglo XX, su visión pionera y actitud liberal en su vida personal, bien representadas por Rosamund Pike. El film muestra la preocupación que generaba en ella comenzar a saber sobre los efectos perjudiciales para la salud de sus descubrimientos. Esa misma radiactividad posiblemente sea la responsable de la anemia aplásica que la llevó finalmente a ella misma a la muerte. Aún hoy sus escritos y materiales de estudios conservan altos grados de radiactividad, y permanecen guardados en cajas forradas en plomo.

Un dato final, aunque la película dirá que Marie quiso patentar en principio su descubrimiento con el objetivo de obtener más recursos para ampliar y mejorar su laboratorio, lo cierto es que no patentó el proceso de aislamiento del radio, dejándolo abierto a la investigación de toda la comunidad científica. Un detalle importante a destacar en tiempos de pandemia y laboratorios que monopolizan patentes, mientras la muerte asedia a millones en todo el planeta.

