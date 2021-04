Tom Morello, Chance The Rapper y decenas de artistas por la liberación de Mumia Abu Jamal

La campaña por la liberación de Mumia Abu Jamal, periodista y activista por los derechos de la comunidad negra, quien lleva casi 40 años encarcelado tras un juicio plagado de irregularidades, en el que se lo acusó sin pruebas de matar a un policía encarcelado, continúa y toma nuevas dimensiones en el ámbito artístico.

Sucede que la situación del ex pantera negra ha sumado nuevos agravantes, particularmente por las condiciones de salud en las que se encuentra, producto del insuficiente – y casi inexistente – tratamiento médico que recibe en prisión. Recientemente, Mumia contrajo Covid-19 en la prisión. Esto es particularmente preocupante por sus enfermedades de hígado y corazón preexistentes. En este contexto, el lunes 19 de abril, el prisionero político tuvo que ser sometido a una cirugía de corazón frente al diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. Si bien la cirugía fue exitosa, es evidente para cualquier persona que lee este cuadro clínico que la cárcel, y sus condiciones inhumanas, no son lugar para un tratamiento y recuperación adecuadas.

El pronunciamiento de los artistas

Con motivo del sexagésimo séptimo cumpleaños del activista, el movimiento Free Mumia organizó un fin de semana de acciones callejeras y online para exigir su liberación. De forma virtual, y con la intención de juntar fondos para la campaña, Tom Morello se sumó nuevamente a este movimiento de lucha. El guitarrista y cofundador de Rage Against the Machine mostró nuevamente su apoyo a esta causa, que data de hace casi 30 años, con el nacimiento del grupo. Es menester recordar que su banda, conocida por su anticapitalismo, su activismo permanente contra el imperialismo, y su estilo que fusiona hip – hop, heavy metal y funk, ya había organizado un festival exigiendo la libertad para Mumia junto a Beastie Boys y Bad Religion en 1999, juntando a más de 16.000 personas y recaudando medio millón de dólares. Son conocidos también los pronunciamientos en sus canciones “Voice of the voiceless” y “Guerrilla radio” de su tercer CD “The battle of Los Angeles”.

Junto al apoyo de Morello, y las acciones que se desarrollaron durante dos días por las calles de Filadelfia, que llevaron el reclamo hasta las puertas de la gobernación, se destacan también nuevos pronunciamientos de renombrados artistas. Recientemente, Chance The Rapper, reconocido rapero de Chicago, lanzó una canción en colaboración con Vic Mensa y Wyclef Jean, llamada “Shelter”, con críticas al sistema penal estadounidense, pidiendo la liberación de Mumia, así como haciendo alusión y rindiendo tributo a Breonna Taylor y Philando Castle, dos afroamericanxs asesinadxs por la policía.

El 29 de marzo, con la muerte en prisión de otro Pantera Negra, Romaine “Chip” Fitzgerald – el prisionero político que más tiempo llevaba encarcelado, con 51 años tras las rejas -, la rapera, poeta y productora socialista “Noname” también se pronunció por la liberación de todos los presos políticos y particularmente por la liberación de Mumia Abu Jamal.

¡Sigamos la campaña hasta conseguir la liberación!

Así como lo hemos expresado en una carta dirigida por el Partido Obrero a a lxs compañerxs de Mumia, al Gobernador de Pennsylvania y al director del Departamento de Correccionales de Pennsylvania, exigimos la liberación inmediata de Mumia Abu Jamal apelando a su inocencia, denunciando las irregularidades que se desarrollaron a lo largo de todo el juicio en su contra y marcando su delicado estado de salud.

A pesar del crecimiento de la campaña, ni Biden ni ninguno de los demócratas, abocados a impulsar una reforma policial con el único objetivo de salvaguardar a la institución represiva, parece sentirse aludido con la situación. Es lógico: la condena, defendida por el conjunto de los partidos de la burguesía, tiene como objetivo aleccionar a quienes se rebelan y enfrentan en las calles al Estado Imperialista.

Con el impulso de la condena lograda contra el asesino de George Floyd; apoyados en la pelea de trabajadores y trabajadoras contra el racismo y la violencia policial en el seno del imperialismo; con la latencia de la rebelión desatada el año pasado, es clave reforzar la lucha hasta conseguir la liberación de Mumia y todxs lxs presxs politicxs.

#FreeMumia #FreeEmAll