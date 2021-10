Agua de Oro: estudiantes y sus familias denuncian abuso y exigen aplicación de la ESI

Gentiliza Radio La Ronda

Los padres, madres y estudiantes del Ipem 387 Sotero Eugenio Bartolomé de Agua de Oro, en Sierras Chicas, denunciaron públicamente en las últimas semanas a cinco docentes de género masculino, por intimidación y acoso sexual. En una carta abierta que redactaron las familias, explicaron que les pibes vienen denunciando esta situación ante las autoridades de la institución y que, además de no haber recibido respuesta, fueron perseguides posteriormente.

Frente a los hechos, el Centro de Estudiantes del Ipem 387 se movilizó junto a les pibes y sus familias, y gracias a esa intervención, lograron que se activen los protocolos vigentes en materia educativa ante casos de violencia de género. Esto llevó a que las autoridades del Ipem convocaran a una reunión, pero sin haber resuelto el apartamiento de los cinco docentes denunciados, estando uno de ellos presente en dicha reunión.

Tras esta situación y ante la falta de respuestas por parte de inspección, les estudiantes volvieron a reclamar sin ingresar a las aulas, hasta tanto se resolviese la situación. Así, lograron que Ministerio de Educación provincial finalmente tomara parte en la situación, a quienes le impusieron la conformación de un equipo de trabajo para la implementación de la ESI y la Ley Micaela y que se aparte a los cinco docentes.

Figuras que se repiten

La directora del Ipem 387 es Mariana Carranzani, quien ante los hechos gravísimos que denunciaron les estudiantes, fue entrevistada por el diario La Voz y declaró dijo haber dado lugar a las denuncias de violencia de género, pidiéndoles a les pibes el relato de los hechos de abuso, convocando a los padres y activando el protocolo. En dicha entrevista dijo estar sorprendida ante la protesta de les estudiantes que se negaron a ingresar a las aulas luego de la reunión.

Sin embargo, Carranzani tiene en su haber discursos antiderechos, además de una designación en su cargo por un tiempo que excede lo establecido en la normativa por las LOM (Lista de Orden de Mérito) 2020 prorrogada. Recordemos que la mujer es pareja del intendente de la localidad de Agua de Oro, Orlando Belli, quien pertenece a uno de los partidos del régimen, la UCR-Cambiemos y es responsable de llevar adelante la persecución y el allanamiento a hogares de docentes que denunciaban los incendios en 2020. En expresiones previas de Carranzani referidas a esas protestas ambientales, se pronunció públicamente a favor de la criminalización de la protesta. Trasladado a los hechos denunciados, no sorprende que les estudiantes dieran cuenta de haber sido perseguides luego de denunciar la violencia de género.

Aplicación efectiva de la ESI

Esta situación de violencia de género, acoso sexual y abuso de menores en los espacios educativos no es aislada. Días atrás dimos a conocer otra denuncia de parte de estudiantes del Ipem 144 de Río Ceballos, quienes también se organizaron ante autoridades renuentes a resolver la situación y responsables de encubrimiento. Esto que ocurre en las instituciones educativas parte de la no aplicación de la la ESI laica y científica, con perspectiva de género, que este mes cumplió 15 de años de inaplicabilidad.

Los abusos y la violencia no cesan porque son naturalizados y encubiertos por el propio Estado, que no aplica en la formación docente la transversalidad de la ESI, que no brinda cursos de capacitación continuos y gratuitos a quienes ya están en funciones y fundamentalmente responde solo ante la organización colectiva y protesta de les afectades. Por eso, en solidaridad con les estudiantes de Agua de Oro, exigimos que los equipos de trabajo de los que habla el Ministerio sean comisiones de género independientes, integradas por docentes y estudiantes que funcionen permanentemente en los establecimientos, con protocolos de actuación frente a casos de violencia definidos por la comunidad educativa.

