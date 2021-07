En un anuncio de prensa, el Jefe de Gobierno anunció la vuelta a la presencialidad total en las escuelas y nivel superior luego del receso invernal. En este sentido, Amanda Martín, secretaria gremial del sindicato Ademys, dijo: “El fin de las ‘burbujas’ sin adecuación de espacios y con recorte de infraestructura escolar cuando no superamos la pandemia significa un anuncio riesgoso para la salud de todos”.

La legisladora quien viene denunciando que no se ha realizado ninguna obra en escuelas, sin presupuesto educativo y tampoco se garantizó la virtualidad señaló: “así como no hubo distribución universal de computadoras ni conectividad en los barrios, ahora pretenden hacer futurismo 2022 adelantándose a un cuadro epidemiológico que no sabemos cuál va a ser, agravado por la falta de recursos educativos”.

“Quieren dar la idea de normalidad y no hay ningún plan educativo, ni para recuperar estudiantes que se han desvinculado de la escuela, ni para crear cargos docentes y, mucho menos, cuidar la salud de la población”.

“Larreta y la ministra Acuña están especulando con anuncios electorales y, al igual que Trotta y el Gobierno Nacional no han hecho nada para acompañar a la comunidad educativa, dado que su orientación fondomonetarista condiciona el conjunto de la política de ambos gobiernos. El fracaso no podía ser peor”, concluyó Amanda.

Read more