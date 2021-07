Charla contra la reforma antieducativa en Terciarios

Casi 100 docentes y estudiantes de varias provincias participaron de una charla convocada por Tribuna Docente acerca de los proyectos de reforma del nivel superior no universitario, que conforman predominantemente los Institutos de Formación Docente. La charla se realizó en el contexto del anuncio por parte del ministro Nicolás Trotta y de la titular del Instituto Nacional de Formación Docente, María Aprile de Vollmer, del envío al Congreso a finales de julio de un proyecto de ley que reformará la formación docente y que incluirá, según declaraciones de la propia Vollmer, además de aspectos ligados a la capacitación y a la llamada “formación continua”, cambios en la propia estructura de la carrera docente del nivel, reemplazando la estructura basada en la hora cátedra por una basada en cargos docentes polifuncionales.

La actividad se inició con la exposición de Amanda Martín (secretaria gremial de Ademys y legisladora por el PO- FIT-U en CABA), que trazó un panorama de la evolución de las reformas educativas en el país, destacando la continuidad de las políticas educativas de los sucesivos gobiernos, del menemismo al macrismo pasando por el kirchnerismo, marcadas por un común propósito mercantilizador, por el ajuste presupuestario, la flexibilización del trabajo docente y la subordinación de la planificación de carreras y contenidos a las necesidades del empresariado. En el caso de la educación superior no universitaria, Martín sostuvo que “todos los gobiernos han despotricado contra el número supuestamente excesivo de institutos, y han promovido su fusión o, como pretendió hacer el gobierno de Larreta con la Unicaba, directamente su eliminación, que fue frenada gracias a la lucha de docentes y estudiantes”.

Luis Brunetto (delegado gremial y consejero docente del CAI del ISFD 35 de la provincia de Buenos Aires), por su parte, hizo énfasis en las consecuencias que el cada vez más marcado papel asistencial que cumplen las escuelas, en detrimento de su función educativa, provoca sobre la formación docente, y consideró a este fenómeno como uno de los principales determinantes de los intentos de reforma, que persiguen un perfil docente “asistencial” en desmedro de la preparación científica: “eso es producto de las condiciones de la sociedad capitalista en decadencia, uno de cuyo rasgos es la desocupación masiva crónica y la pauperización permanente de la clases trabajadora”. Brunetto encuadró en este propósito la intención de incluir, según declaraciones de la propia Vollmer, “actividades territoriales” en las materias de Práctica Docente que se exige a los estudiantes para recibirse.

Terminadas las exposiciones se abrió el debate con los asistentes, que dieron detalles del panorama desolador que atraviesa al país de punta a punta, y en el que la cuestión de la carencia de dispositivos y de conectividad aparece como el problema más urgente y la principal causa de la multiplicación de los niveles de deserción junto con el agravamiento de la situación económica y la explosión de la desocupación, que exigen la universalización y el aumento del valor de las becas.

Gastón Galimani (docente de Superior de Córdoba) describió la situación que atraviesa el nivel en la provincia mediterránea, marcada por la deserción estudiantil estimulada por la carencia de dispositivos y conectividad, “porque el gobierno nacional no quiso liberar las conexiones para no afectar las ganancias de las empresas ni distribuyó dispositivos”. Galimani además criticó el papel cómplice de los gremios: “en Córdoba, la burocracia de la Unión de Educadores, el gremio de base de CTERA, convirtió al sindicato en una agencia del ministro de Educación Walter Grahovac, que a la vez es un ex secretario general de la UEPC”.

Maxi Rivaletto, de Mendoza, explicó que en su provincia la reforma del nivel ya se inició con el decreto 530/18, dictado bajo el gobierno del radical de Alfredo Cornejo, y que ya ha provocado el cierre de instituciones, como ocurre con la sede Las Heras del Instituto de Educación Superior Manuel Belgrano, en cuya defensa se ha puesto en pie de lucha su comunidad educativa. Diego Acuña, docente del ISFD 103, denunció la amenaza de cierre que pende sobre la carrera de Profesorado Técnico en ese Instituto, así como las penosísimas condiciones en que se desarrolla la actividad educativa en ese establecimiento, ubicado en una de las zonas más populares de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense. Ana María, docente secundaria de La Plata, señaló que la polifuncionalidad docente, que según las declaraciones de Vollmer es uno de los objetivos que persigue el proyecto, “ya es una realidad en el nivel secundario desde hace mucho tiempo”.

La ley que, como dijimos, sería presentada a fin de este mes de julio, integraría un paquete integral de reforma educativa impulsado por Alberto Fernández y Trotta para la segunda mitad del año, que incluiría una reforma del nivel secundario, una de la carrera docente, una ley de conectividad y una nueva ley de financiamiento educativo que en reemplazo de la fracasada ley kirchnerista, que fijaba un presupuesto educativo del 6% del PBI. Actualmente, el presupuesto educativo alcanza al 1,3 % de un PBI que, además, se ha depreciado en un 30% desde 2012.

Aunque Hugo Yasky integra desde su creación a mediados de mayo, junto a Vollmer, Adriana Puiggrós y Daniel Filmus, el Consejo Asesor para la Reforma de la Formación Docente de la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), la burocracia celeste no ha abierto la boca ante los anuncios. Por eso, los participantes coincidieron en repudiar un silencio que atribuyeron a la remanida táctica que las direcciones gremiales ponen en práctica para facilitar sus entregas, justificándolas con el peso irreversible de los hechos consumados. Por eso, resolvieron organizarse para denunciar entre la comunidad educativa y la población trabajadora el nuevo ataque, resolver acciones de protesta y reclamar a los gremios un plan de acción.