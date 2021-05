Contra los rechazos en la beca Progresar y por conectividad: jornada en defensa de la educación pública

Ojo Obrero Fotografía

Como una iniciativa común de la UJS, Izquierda Socialista, el MST y el Movimiento Universitario Sur, hoy distintos centros de estudiantes realizarán una jornada en defensa de la educación pública. Esta se da en el marco de los miles de rechazos que tuvieron estudiantes frente al pedido de la beca Progresar. Vale aclarar que de por si el acceso a la beca es totalmente restrictivo, dado que si tu hogar tiene un ingreso de más de 73 mil pesos no podes acceder a ella. Sin embargo esto es aún peor, dado que estudiantes que si entran en los requisitos restrictivos fueron dejados afuera.

A su vez el problema de la conectividad sigue siendo una reivindicación fundamental del movimiento estudiantil que continúa siendo desoída por los distintos gobiernos. Ya va más de un año de pandemia y sin embargo no hay ninguna política que apunte a garantizar la conectividad de les estudiantes. Por esta razón, junto al Frente de Lucha Piquetero estaremos realizando un corte de calle en el Obelisco desde las 10 am para continuar el plan de lucha que hace varias semanas atrás derivó en la ocupación pacífica del Ministerio. A las 13.30h iremos a la sede central de la ANSES para realizar una radio abierta marcando el problema de los miles de rechazos y entregando una carta para pedir explicaciones.

La actuación de un bloque común en el movimiento estudiantil que impuse acciones de lucha aparece como una bocanada de aire fresco frente a federaciones que no hacen nada frente a esta situación. El achatamiento político del movimiento hoy que no aparece como un factor político frente a una catástrofe social que tiene como consecuencia una deserción histórica no es más que el reflejo de la orientación de gran parte de quienes dirigen los centros y federaciones: la Franja Morada al frente de la FUA, que acompañó el reclamo de Larreta de apertura de escuelas pero no impulsó ningún reclamo estudiantil, como la de agrupaciones kirchneristas que se dedican a hacer zooms con funcionarios. Frente a esta falsa grieta de quienes desfinancian y privatizan la educación pública se tiene que abrir una tercera salida que plantee poner al movimiento estudiantil de pie. Los centros de estudiantes de Vete, Farmacia, Movimiento, Lenguas Vivas, Buenos Aires marcan que este el camino convocando a asambleas y espacios de discusión en donde se votan acciones que ponen en la mesa las necesidades de les estudiantes. En esta perspectiva, fue muy negativa la actitud del PTS que buscó dinamitar la unidad de este bloque. Mientras las agrupaciones coordinábamos la jornada, esta organización decidió unilateralmente convocar a un corte de calle a las 7.30 am sin ningún centro de estudiantes ni asamblea. Prefirieron cortarse solos en una orientación que busca realizar acciones aisladas para intentar proyectar mediáticamente a Del Caño en vez de apostar a un bloque político en común que de la mano de los centros de estudiantes y representaciones estudiantiles combativas aparezcan como un factor político en el movimiento estudiantil. El resultado fue que una vez que las corrientes políticas y centros de estudiantes lanzamos la convocatoria con un flyer en común, el PTS pidió sumarse aunque sin bajar su convocatoria solitaria y al margen de cualquier instancia de participación de los centros de estudiantes. Para peor, en una nota en la Izquierda Diario dicen que la asamblea de Sociales y Visuales de la UNA votaron esa convocatoria, algo que no pasó dado que esas asambleas no se convocaron cuando estas acciones estaban propuestas. La jornada de lucha de hoy no es más que la continuidad del plan de lucha por conectividad impulsada por el movimiento piquetero. La piqueterización del movimiento estudiantil y la actuación política en bloque de quienes queremos que este aparezca como un factor de lucha en la situación política es el camino.