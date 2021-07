Córdoba: docentes recién recibidos se autoconvocan para reclamar la entrega de títulos

Docentes recién recibidos de los institutos de educación superior de toda la provincia, públicos y privados, se concentrarán el miércoles 21 de julio a las 10 horas, en Rivadavia y 25 de Mayo, para trasladarse luego al Panal (Casa de Gobierno). Los reclamos centrales son la entrega de los títulos docentes, la inclusión a Listas de Orden de Mérito (LOM) únicas, eliminando las listas anexas, el llamado a la cobertura de cargos de manera transparente y el trabajo genuino sin programas de precarización laboral.

La Junta de Clasificación Docente convocó a la apertura de legajos e incorporación de antecedentes para docentes con títulos desde el 28 de julio, pero nada se resuelve respecto de agilizar el proceso de entrega de los títulos para que quienes se han recibido puedan trabajar, teniendo la posibilidad de titularizar o adquirir interinatos sin ser suplentes, sabiendo la inestabilidad que ello significa. Muchxs docentes están esperando su título desde hace un año; algunos, desde más tiempo aún. La pandemia fue la excusa para esta situación, aunque lo cierto es que antes de ella los títulos ya demoraban más de seis meses.

Incluso la toma de horas, hoy gestionada en los hechos entre los directores de las escuelas de manera selectiva, se reafirma en los casos en que cuando aún publicada la vacante por sistema los postulantes deban ingresar por artículo 43 del Estatuto Docente, es decir, cuando la dirección de la escuela define las horas para quienes no están en las LOM, generalmente estudiantes avanzados de profesorados. Por eso es el rechazo a las listas anexas, porque no se establece el puntaje y quedan sujetas a discrecionalidad.

Supuestamente, la reforma del Estatuto Docente impulsada por la burocracia sindical de Uepc (sindicato docente) y el gobierno de Juan Schiaretti venía a resolver el tema de la prioridad del título docente. Tal como lo denunciamos, no fue así, sino por el contrario se trató de un mecanismo para garantizar la precarización laboral y dejar en la instabilidad a miles de docentes, que a pesar de calificar en las LOM y aplicar con el título para el dictado de horas de determinadas materia nunca podrán alcanzar la titularidad solo por no poseer el título docente. Está claro que el problema no se ubica entre los profesionales sin título docente y los que lo poseen, sino que se trata de un planteo político del gobierno que apunta al vapuleo y la pauperización de la docencia, que la fomenta desde el ingreso, como podemos observar con el caso puntual de este reclamo, y que continúa con un extenso camino de precarización laboral.

Desde la UJS Terciarios y Tribuna Docente damos todo nuestro apoyo a la lucha de lxs compañerxs afectados, exigimos la inmediata entrega de títulos y la resolución de todos los reclamos planteados.

