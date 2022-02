Córdoba: sin condiciones y sin protocolo, una política de desidia educativa

Según informes oficiales, durante los primeros diez días de febrero en la provincia de Córdoba se registraron 31.736 casos positivos de Covid-19 y el lamentable saldo de 153 muertes por la misma causa. Cabe destacar que la cantidad de testeos se redujo considerablemente en este corto lapso de tiempo, de 23.893 el 1º de febrero a 15.372 el 10 del mismo mes.

En este contexto sanitario, el ministro de Educación de la provincia, Walter Grahovac, impone un nuevo “protocolo” en el marco del presentado “Plan Aulas Seguras”, un puñado de recomendaciones del Ministerio de Educación de la Nación encabezado por Jaime Perczyk que de seguro tiene poco. Las disposiciones provinciales establecen la presencialidad plena en las escuelas, pero no garantizan las condiciones sanitarias para que la misma se pueda dar de manera segura tanto para los y las docentes, como para no docentes o estudiantes. De hecho, minimiza peligrosamente las ya magras medidas dispuestas para paliar la situación durante 2021.

Si bien la eliminación de las burbujas se fue dando progresivamente desde setiembre del pasado año, este nuevo inicio de ciclo lectivo le agrega a ese condimento la eliminación del aislamiento preventivo por posible brote en el aula (se aislarán solo los casos positivos). Por otro lado, las medidas de bioseguridad básicas se ven acotadas: el alcohol en gel o su reducción al 70% ya no será de uso obligatorio; no se tomará más la temperatura al ingresar a los establecimientos; y si bien el uso de barbijo sigue siendo obligatorio, no se establece cómo se garantizará su provisión a la comunidad educativa. La reparación y el mejoramiento de la infraestructura escolar tampoco está garantizado, en momentos en que es clave la ventilación cruzada y poseer amplios y diversos espacios para aulas, preceptorías, cargos administrativos, etc.

Otro punto a destacar refiere a la limpieza y sanitización de los espacios. Es importante denunciar que el 30 de noviembre de 2021 no se renovó el contrato de un gran número de trabajadores y trabajadoras de la limpieza, a cargo de las distintas empresas por las que el gobierno de Juan Schiaretti “terceriza” el aseo de todos los edificios públicos provinciales.

Ante este panorama, la burocracia sindical de UEPC (gremio docente de la provincia), a través de su secretario general, Juan Monserrat, ha declarado abiertamente su posición favorable respecto a la vuelta a la “presencialidad y a la normalidad en las escuelas”, allanando de esta manera el camino para que el gobierno imponga su paquete de medidas antisanitarias en las mismas.

Es por este mismo motivo que debemos exigir a UEPC que convoque asambleas para que los trabajadores discutan en cada escuela si están dadas las condiciones para la vuelta a las clases presenciales, el reclamo salarial y el plan de lucha. Para preparar esta intervención, proponemos al conjunto de la docencia su participación en el XIV Congreso Nacional de Tribuna Docente que se desarrollará los próximos 19 y 20 de febrero de manera bimodal. Como todos los años, debatiremos y resolveremos un programa y un curso de acción para la docencia de todo el país.