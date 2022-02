Enfrentemos al pacto gobierno-FMI y la paritaria de ajuste antieducativo de Ctera

El jueves 3 de febrero se realizará la primera reunión de la paritaria nacional docente.

Ctera se reunirá con los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Salud, Carla Vizzotti. Pero antes de su realización, Sonia Alesso y Roberto Baradel ya ya dijeron que el comienzo de clases está garantizado. De esta forma, los pedidos que dicen llevarán a debatir sobre escuelas y protocolos seguros, desde el vamos, están completamente relegados. Igual con el “aumento salarial: en un contexto económico difícil, Ctera reclamará que el aumento salarial le gane a la inflación”. Un tercer tema clave que sí será considerado es “la continuidad de la discusión del Convenio Marco del sector para avanzar en el Convenio Colectivo de las y los docentes”, un reclamo histórico del gobierno y de los capitalistas para derogar los derechos de los Estatutos Docentes.

A espaldas de la docencia

Dos días antes de que se haga esta paritaria, los ministros citados y especialistas de Unicef, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) aprobaron el regreso a las escuelas y los protocolos para sostener la asistencia presencial plena durante el año, al mismo tiempo de que relanzaron la campaña #VacunAcción, apenas una promesa, ante la realidad de que hasta ahora sólo el 32% de los niños está con esquema completo.

La realidad es que se han eliminado los testeos y el contacto estrecho no es motivo de aislamiento. Estos “protocolos” se aprobarán a libro cerrado en el próximo Consejo Federal de Educación entre el 8 y el 13 de febrero, con la presencia de Ctera. Tienen por finalidad justificar que ya no es necesaria la distancia social para evitar contagios y legalizar cursos hipermasivos, en condiciones edilicias que no garantizan la disminución de riesgo de contagio en las escuelas. Sin presupuesto ni infraestructura, sin nuevas escuelas construidas, el “relanzamiento educativo” es más ajuste, en sintonía con el pacto con el FMI.

De esta maxi-reunión participaron autoridades educativas nacionales, provinciales, universitarias y de la educación confesional y privada, pero además representantes de los gremios docentes Ctera, UDA, CEA, Sadop y Amet; el secretario general de ATE, Hugo Godoy, y el secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, entre otros (Télam, 1/2).

Perpetuar salarios de indigencia y pobreza

El salario inicial docente a escala nacional, firmado por Ctera y toda la burocracia sindical docente, es de 41.250 pesos de indigencia. A esto, la burocracia de Ctera lo calificó una política de “recomposición del poder adquisitivo”, para que el salario le gane a la inflación. Según la Unión de Docentes de Argentina (UDA), el gremio docente de los gordos de la CGT, más de 400 mil docentes cobran esta miseria. Pero allí dónde lo superan, como en la provincia de Buenos Aires, todos los preceptores, profesores y maestros -desde el que recién comienza al que se ubica en la máxima escala salarial- están por debajo de la línea de pobreza. Cualquier incremento “por encima de la inflación” que no lleve los salarios al valor de la canasta familiar completa y actualizada por inflación es profundizar la caída del salario que, en promedio, en los últimos cuatro años, tuvo una pérdida real del 18 por ciento.

Precarización laboral y educativa

El tercer gran eje de esta paritaria del ajuste fondomonetarista es el avance en la destrucción de los estatutos y derechos de la docencia, para avanzar especialmente contra la estabilidad laboral y precarizar las condiciones de trabajo, convertir a los docentes en contratados a término y con un salario tres veces menor, como ocurre con los cargos +ATR.

Sumate al Congreso de Tribuna Docente

Los días 19 y 20 de febrero se realizará el XIV Congreso Nacional de Tribuna Docente, del cual participarán compañeres de 18 provincias y secretarios generales y miembros de comisiones directivas de los sindicatos multicolores recuperados de todo el país. Un congreso para debatir y promover un plan de lucha nacional, contra el Pacto de cogobierno FdT-FMI y la paritaria de ajuste de Ctera.

El Congreso Tribuna Docente promoverá una movilización común de todos los sectores docentes en lucha para repudiar esta política en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación, anunciada entre los días 8 y 12 de febrero.