Cupos y restricciones en el Instituto Superior de Formación Docente N°82 de La Matanza

El próximo viernes 19 a las 11hs los estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N°82 de La Matanza nos movilizaremos a la Jefatura Distrital (dependencia municipal del Ministerio de Educación provincial) ubicada en Ramos Mejía, con el acompañamiento de la seccional multicolor de Suteba, para que nadie se quede sin poder cursar.

El día 8 de marzo comenzaron las inscripciones virtuales para el ciclo lectivo 2021, colmadas de irregularidades. Se restringió el horario de inscripción a un día y 4 horas por carrera. El portal virtual colapsó y más de 200 estudiantes (y contando) reclaman haber quedado fuera de las inscripciones, algunos habiendo dejado sus trabajos para poder estudiar.

Con este panorama y frente a la inacción del Centro de Estudiantes, desde nuestra agrupación Tribuna Estudiantil actuamos ante el primer llamado de atención en las redes. Armamos un formulario y en poco tiempo más de 200 estudiantes se empadronaron para reclamar por un lugar en el ciclo 2021. Este padrón fue presentado formalmente a la Dirección (también al Consejo Académico Institucional), quien respondió en forma evasiva, adelantando que el problema eran los estudiantes que se anotan en carreras de otros institutos (como si eso estuviera prohibido), entre otras chicanas.

Entendemos este golpe excluyente y restrictivo como parte de un ataque general sobre la educación pública de parte de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Su política es la de usar la plata para el pago de la deuda usuraria con el FMI y los bonistas privados, contraída por todos los gobiernos de las últimas décadas, a costa del vaciamiento de la educación y la salud públicas y el ataque a los derechos laborales. Ninguno de los bloques políticos aspira a resolver las necesidades populares, más bien están interesados en cómo perpetuarse en el poder para seguir con los negociados. El presupuesto provincial fue votado por todo el arco político en el marco de un pacto entre Kicillof y Juntos por el Cambio. En él se aumentó un 63% en educación respecto a 2019 (último presupuesto aprobado), pero con una inflación acumulada en ese período de más de 80% y sin contar que para 2021 la inflación en los papeles está prevista en un 29% cuando en realidad se encamina a un 50%. Se suma a otro golpe antieducativo dado con la imposición de una virtualidad sin condiciones en 2020, que dejó en la banquina a más del 45% de lxs estudiantes que por falta de conexión o dispositivos no pudo cursar virtualmente; además del constante déficit de infraestructura -física y digital- en los institutos matanceros.

Por lo tanto no debe sorprender que tanto la Dirección Provincial de Educación Superior como las direcciones municipales sean corresponsables de las exclusiones de jóvenes de la educación pública.

Llamó la atención el desuso del sistema centralizado INFoD, utilizado hasta el año pasado para las inscripciones. Este año el sistema centralizado fue reemplazado por formularios elaborados por cada Instituto, dejándoles las manos libres para acomodar las inscripciones según la conveniencia de cada ISFD y aplicar las restricciones caso por caso.

¿…Y la Walsh…? ¿…y Candela?

La conducción del Centro de Estudiantes pertenece a La Walsh, autopercibida como de la “izquierda peronista” pero tan integrada políticamente al oficialismo que son incapaces siquiera de salvar las apariencias levantando el reclamo por los cupos. A lo máximo que llegaron es a publicar un comunicado que carga contra autoridades distritales y exculpa al gobierno nacional y provincial, ocultando que todos tienen su responsabilidad en este asunto. Un comunicado en el que se lavan olímpicamente las manos y renuncian a organizar una respuesta concreta del estudiantado. Rematan con una falsa promesa: que no van a haber restricciones en las inscripciones porque el CAI votó en ese sentido. Pero las resoluciones del CAI, que es un organismo valioso por sentar en una mesa a los directivos junto con los claustros estudiantil, docente y no docente, no son de cumplimiento obligatorio. Esto es perfectamente sabido por La Walsh, que publicó su posición sólo para después mandarse a guardar. Ahora descargan su impotencia con un odio contra la izquierda que no encuentra eco ni en lxs estudiantes que se encuentran peleando por un lugar ni entre los que ya cursan años de experiencia con un Centro de Estudiantes que desorganiza al movimiento estudiantil.

Nuestra perspectiva es impulsar un plan de lucha hasta ganar, que todxs podamos cursar y hacerlo en las mejores condiciones. Impulsemos una asamblea de estudiantes para delinear los nuevos pasos a seguir. Vamos por:

-¡Ingreso irrestricto, no a los cupos! Que se respete la 4043.

-Nombramiento docente y de personal administrativo.

-Desdoblamiento de cursos.

-Recursos para sostener la cursada virtual.

-Nueva instancia de inscripción presencial para acercar documentación.