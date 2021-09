Los terciarios nos movilizamos contra la reforma de Larreta y Acuña

Juan Diez, Ojo Obrero Fotografía

En la última sesión de consejo directivo del Joaquín V. González, se informó que Emmanuel Lista (director de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente) se reunió una vez más con lxs rectores de distintos profesorados y advirtió de su intención de avanzar con el ataque a los terciarios de CABA.

Con la excusa de la pandemia, pretenden flexibilizar nuestras carreras y nuestros contenidos. Lista planteó un «sistema bimodal» en el cual materias de distintas carreras quedarían virtualizadas de forma permanente, pasando por encima de que la formación docente es esencialmente presencial. Es el mismo gobierno que no ha destinado un peso en infraestructura, mantuvo el monto de las becas Ciudad (y con restricciones).

El gobierno también plantea instalar el sistema único de inscripción, el Siu Guaraní, y cerrar los cursos de ingreso de las carreras, planteando un único curso común para los 29 institutos, que duraría todo el mes de febrero. El argumento del gobierno para realizar este curso común es que «hay deficiencias en la lecto-escritura entre lxs estudiantes que egresan del secundario». El gobierno pretende descargar su propia crisis educativa sobre docentes y estudiantes, aprovechando para atacar los institutos.

En la misma línea de la reforma, las inscripciones en carreras como Psicopedagogía en el Alicia, no abrieron el segundo cuatrimestre; y ya se implementó el sistema Sui- Guaraní en el Romero Brest.

El miércoles pasado Emanuel Lista a la cabeza se iba a reunir con lxs rectores del Alicia, JVG y Mariano Acosta de manera presencial en el Alicia Moreau De Justo, finalmente esta reunión se suspendió -hasta nuevo aviso. Los rumores en distintos medios de comunicación y reuniones informales indican que se abrirían las carreras de Física, Química y Matemática en la Unicaba- sumando a 6 las carreras que compiten con nuestra formación docente en la universidad privatista de Larreta.

Hoy vamos a un corte y clase pública en las puertas del Alicia M. de Justo, para defender nuestra formación docente y para frenar la reforma de Larreta y Acuña.

Les estudiantes tenemos que intervenir y organizarnos con todos los sectores, es por eso, que llamamos a todos los centros de estudiantes, CET y sindicatos a permanecer en estado de alerta y movilización frente al ataque del gobierno.

No a la UniCABA, no a la privatización de nuestra formación docente.

No a la reforma de Larreta y Acuña. ¡Solo luchando tenemos futuro!