Río Gallegos: estudiantes en lucha por la entrega de los títulos se suman al acampe de enfemerxs

El lunes 26 de abril, lxs compañerxs Estudiantes Autoconvocadxs cortamos la calle en las Avenidas Kirchner y San Martín para denunciar la demora en la entrega de los títulos por parte del Consejo Provincial de Educación, que afecta a cientos de estudiantes egresados desde el 2013 en adelante, y para reclamar ante la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) extender los plazos para la entrega de dicho documento, que cerraría el 30 de abril y dejaría afuera a muchos estudiantes.

Esa misma noche, en una asamblea, se resolvió sumarnos al acampe de lxs Enfermeros Autoconvocados frente a Casa de Gobierno, quienes piden el respeto del Convenio Colectivo de Trabajo, el pase a planta permanente de quienes trabajan de manera informal, entre otros puntos.

¿Qué pasa con los títulos?

El año pasado el Ministerio de Educación resolvió enmarcar la entrega de estos títulos en un período de excepcionalidad (resolución 383/20) debido al contexto de crisis sanitaria, lo cual justificaría la demora en su entrega.

Así las cosas, cientos de estudiantes dieron inicio a sus carreras académicas, regularizando y promocionando materias, que ahora quedan pendientes de que la UNPA prorrogue el plazo de entrega, a lo que hasta ahora se ha negado.

La Universidad no ha dado soluciones y a lo sumo ofrece el tratamiento de excepciones individuales, a pesar de que la resolución antes mencionada recomienda a las universidades considerar estas demoras y flexibilizar sus plazos.

Los estudiantes reclamamos, en cambio, una resolución de prórroga general para que no veamos desaparecer muchísimas horas de estudio, dinero invertido en materiales y dispositivos, conectividad, compromiso emocional y desgastante, aun más en los casos de quienes estudian, trabajan y sostienen a sus familias.

Una política de precarización laboral

Por otro lado, tenemos un sector de egresados en plan FINES y SIGO, que se remontan hasta el 2013, que aún no reciben sus títulos. Este programa de finalización de estudios primarios y secundarios dirigidos a la juventud y adultos, resultó ser desastrosa para la educación de los mismos: docentes contratados en negro, personas sin título ni formación adecuada dando clases, manejo irregular de los papeles, un proceso judicial de por medio, y un largo etcétera, dan como resultado hoy que cientos de trabajadores no puedan conseguir trabajo o, de tenerlo, cobren menos que sus compañerxs, al no poder percibir el pago por el título secundario.

Por donde se lo mire es un sistema de precarización laboral, y ahora el Estado se ahorra cientos de miles de pesos en salarios mientras la inflación golpea el bolsillo de todas las familias obreras.

¡En defensa de la educación y en contra de la precarización laboral!

Desde La Caldera (UJS + independientes) y Estudiantes Autoconvocadxs abrimos un camino: hace más de un mes y medio venimos organizando asambleas resolutivas, en la que nos organizamos todxs lxs estudiantes afectados por estas demoras para enfrentar una política de gobierno que toma como variable de ajuste a los trabajadores, estudiantes y docentes. Distintas autoridades nos han recibido para explicarse y justificarse, más aún no han dado una solución.

Por la prórroga para la entrega de los títulos en las universidades, que sea universal (que no requiera un trámite individual por alumnx) y hasta fin de año.

Por la entrega de los títulos a todxs lxs estudiantes, tanto a los que egresaron el año pasado, como a lxs egresados en plan FINES y SIGO.

Lxs compañerxs agrupadxs en este frente hemos comprendido la enorme importancia de los métodos de asamblea y de lucha históricos de la clase trabajadora. Llamamos a toda la comunidad a apoyar estos reclamos en defensa de una educación que no deje a nadie afuera de la cursada, y en contra de las políticas de ajuste que precarizan a lxs trabajadores.