Pronunciamientos internacionales por la absolución de Arakaki y Ruiz

Esta semana sesionó en Bruselas el Foro Trasnacional de Alternativas a la Uberización, del que la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) de Argentina participó con un texto propio. En el encuentro circuló un pronunciamiento por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, compañeros enjuiciados por participar de la movilización contra la aprobación de la reforma jubilatoria, el 18 de diciembre de 2017. A continuación, compartimos el texto y las importantes firmas recolectadas.

Los abajo firmantes nos pronunciamos por la absolución de Daniel Ruiz y César Arakaki, acusados por su participación en la movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la pérfida reforma previsional votada ese día en el Congreso. Vemos con preocupación el pedido de prisión efectiva por parte del Fiscal García Elorrio, en un juicio en el cual la querella del afectado se retiró por la inconsistencia de la acusación, que solamente el representante del Ministerio Público Fiscal sostiene.

Las movilizaciones masivas de diciembre de 2017 fueron una reacción masiva frente a una Ley confiscatoria contra las jubilaciones. Vinieron además a frenar el intento del entonces gobierno de Macri de aplicar una reforma laboral. Hoy en día, la defensa de las jubilaciones y de los derechos laborales siguen siendo cruciales para el pueblo argentino. Más aún cuando está en agenda una nueva reforma laboral, y el Fondo Monetario reclama profundizar el ajuste mientras la pobreza está en niveles record.

El juicio entero contra Arakaki y Ruiz apunta a condicionar las futuras movilizaciones populares. Una condena representaría un retroceso para las libertades democráticas en el país, y sería un enorme contraste con la impunidad de la que gozan responsables de crímenes contra el pueblo. Llamamos a apoyar la causa por la absolución y acompañamos las movilizaciones que se realizarán en la fase final del juicio por este reclamo.

Jean Michel, Anne Bestard (parlamentaria UE) Partido del Trabajo The Left Bélgica

Toni Pirav (Work Council Take Away Austria)

Walasinski Riders (Collective & Austra Trade Union Austria)

Freja Huid (Wolt Workers Group Dinamarca)

Joey Ridge Gorillas (Workers Collective Alemania)

Anne Dufresne (Group of Researchers for an Alternative Economic Strategic Bélgica)

Julia Villain (Coopcycle Francia)

Douglas Coopcycle (Bélgica)

Robillard (Collectif des Coursiers Belgica)

Camille (Collectif des Coursiers Belgica)

Angelo (Riders x Diritti Italia)

Marco (Riders x Diritti Italia)

Felipe Corredor (Riders x Derechos España)

Pablo Antón Barriga (Riders x Derechos España)

Fernando García Pallas (Riders x Derechos y UGT España)

Augusto Ricca del Río (Elite Taxi España)

Rafael Baena Sánchez (Elite Taxi España)

Roberto Cosias Fariza (Elite Taxi España)

Mario Murillo (Correos en Lucha España)

Luciana Kassai (Entregadores Antifascistas Brasil)

Federico Ferreyra (Sec Gral Sindicato Nacional de Trabajadores en Moto y Afines, Sinactram, Paraguay)

Demeester Vonk (La Chispa, Bélgica)

Didi (Agrupación de Trabajadores de Reparto y Partido Obrero Argentina)

Pablo Quesada, Nora Espina López, Juan Ortega Casas, Gema Molina Jiménez (Podemos The Left España)

Ben Wray (periodista, Brave New Europe País Vasco)