Córdoba: la juventud hacia la asamblea de mujeres y diversidades

Este sábado 17 a las 16 horas, la UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo) y la Juventud del Polo Obrero participarán de la asamblea abierta de mujeres y diversidades que se llevará a cabo en la Plaza de la Intendencia.

Esta asamblea, convocada por el Plenario de Trabajadoras y la Agrupación 1969 LGBTI, se impulsa en pos de reforzar la lucha de las mujeres y las diversidades sexuales, en un contexto de ajuste que afecta brutalmente la vida de las trabajadoras. En el medio de la segunda ola de Covid que nos encuentra ya en una crisis sanitaria, con el sistema de salud colapsado, los gobiernos refuerzan el ajuste, dejando como consecuencia el 42% de pobreza y un 70% de desocupación entre las mujeres, afectando sobre todo a las más jóvenes.

Además, los números de femicidios y desapariciones de pibas se siguen incrementando, así como también los casos de abusos y abuso sexual infantil. En medio de esta realidad alarmante el Estado no garantiza ni un solo centavo para preservar nuestras vidas, si no que por el contrario pretende salvarse con sus falsos Ministerios y Secretarías de las mujeres y diversidades que solo persiguen los mismos planes ajustadores y no defienden a las mujeres que dicen representar. Esta realidad la vemos con el caso de Tehuel de la Cruz, pibe trans desaparecido desde el 11 de marzo en la provincia de Buenos Aires, luego de ir a una entrevista de trabajo; aquí el Estado, lejos de realizar una búsqueda efectiva, no ha aportado ninguna medida eficiente para hallarlo con vida.

La necesidad de organizarnos por la real implementación de la ESI

En pandemia los casos de abuso sexual en las infancias y la vulnerabilidad de las mismas fue agravada debido a que para muchxs niñxs significó pasar más tiempo con sus abusadores y violentos. A pesar de esto y estando comprobado que la ESI es una herramienta para detectar estos casos, el Estado ha dejado que la misma solo dependa del buen actuar de los y las docentes, sin garantizar ni herramientas para poder llevarlo a cabo ni capacitaciones docentes. Esta política no es consecuencia de una ingenuidad o descuido, por el contrario, es un claro guiño a las Iglesias es pos de garantizar la contención social en medio de la crisis económica y sanitaria.

A 15 años de la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral (26.150) y en el marco de la pandemia, donde la violencia hacia el interior de los hogares se acrecienta día tras día, tenemos que organizarnos para poner nuevamente de pie al movimiento estudiantil. Con los métodos históricos de lucha que supo tener el movimiento de mujeres y diversidades sexuales, tenemos la tarea de impulsar una gran lucha en defensa de una ESI laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales en todos los niveles educativos y para todes. Es urgente que se garanticen de dispositivos y la conectividad para todxs aquellxs que lo necesiten para acceder a la educación.

Los desafíos que tenemos por delante no quedan acá. Luego de la gran conquista del aborto legal, debemos luchar así como con la ESI por su real implementación, ya son múltiples las maniobras clericales para poder ir contra este derecho ganado en las calles. Asimismo, en los casos donde no se respeta el derecho a la IVE también es necesario que nos organicemos contra las maniobras anti derechos y clericales.

Llamamos a la juventud a sumarse este sábado a las 16 para reforzar nuestra organización e ir por todas las reivindicaciones que las mujeres trabajadoras y diversidades sexuales aún tenemos pendientes. Con lxs compañerxs que levantaron siempre las banderas del aborto legal y la ESI, en las calles y en sus bancas, gobierne quien gobierne y sin concesiones a las iglesias; con quienes se organizan por los derechos de la comunidad LGTBI y con quienes todos los días en las asambleas barriales resisten la crisis. Quienes han gobernado son responsables de la catástrofe social en la que vivimos, por eso con el Frente de Izquierda Unidad levantamos una alternativa política propia.

Read more