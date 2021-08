Córdoba: la juventud marchó por el incumplimiento de la entrega de notebooks y el Paicor

Los gobiernos de Schiaretti y Fernández no garantizan condiciones elementales para poder estudiar.

Pasadas las 11 horas del jueves 5 de agosto, una masiva columna de jóvenes nos movilizamos exigiendo conectividad, becas y el Paicor para poder estudiar. La iniciativa fue impulsada por la juventud del Polo Obrero y la Unión de Juventud por el Socialismo y atrajo estudiantes de todos los niveles educativos. La marcha partió de Colon y General Paz a casa de gobierno, y fue parte de una jornada de lucha que se replicó en todo el país.

Un vallado policial con uniformados de la guardia de infantería recibió a la movilización. Vale señalar que las vallas que la policía desplegó fueron adquiridas recientemente, es decir que el gobierno de Schiaretti gasta la plata en elementos contra la protesta social mientras continúa ajustando derechos elementales como la educación y la salud.

La marcha se da en un contexto especialmente grave para la juventud. No hay laburo, y el que se encuentra es precario y con ingresos miserables. Quienes estudiamos no encontramos una respuesta a reclamos como el Paicor y la conectividad. En este último punto, cabe remarcar que el gobierno de Juan SchiarettI publicitó la compra de 100 mil computadoras, sin embargo, fue otra medida incumplida.

Así las cosas, el gobierno provincial no garantizó la educación virtual, ya que sin conectividad no hay educación pública. Ahora quieren volver a la presencialidad en colegios que no cuentan con las condiciones y, peor aún, se mantiene el recorte en la asistencia alimentaria que se brindaba en las instituciones.

La política de quienes gobiernan nos llevó a que 7 de cada 10 pibes estén bajo la línea de la pobreza, es por eso que en reiteradas ocasiones las juventudes piqueteras coparon las calles por la alimentación o las becas para poder enfrentar el cuadro de hambre y miseria que reina. La realidad es que los gobiernos priorizan destinar los fondos del Estado para los bancos y el FMI y hacen oídos sordos ante los reclamos de miles a la largo y ancho del país.

Emanuel Berardo, dirigente nacional del Polo Obrero y precandidato a senador del Partido Obrero en el FIT-U, señaló que la movilización expresó la importancia de la organización de les pibes que luchan a diario contra la precarización laboral y por el derecho a estudiar, y llamó a reforzar la lucha por una alternativa política de les trabajadores. En el acto también tomó la palabra Matías, dirigente de la Juventud del Polo Obrero y también candidato en la lista 14U “Obrera y Popular”, quien denunció a los gobiernos responsables del ajuste a les pibes y trabajadores.

Bien vista, la movilización expresó quien defiende la educación pública: lxs pibes que se organizan en las barriadas populares. Schiaretti no garantiza las notebooks, la oposición macrista por acción u omisión sostiene la misma posición de ajuste, mientras la juventud del Partido Obrero volvió a salir a la calle a reclamar por el derecho a la educación.

Sin dudas, el camino de la movilización que toman miles de pibes organizadxs desde las barriadas de Córdoba y todo el país es el que tiene que seguir todos los trabajadores y jóvenes que a diario vemos caer nuestra calidad de vida. Para reforzar la organización y la lucha llamamos a apoyar la lista Obrera y Popular que impulsa el Partido Obrero para las Paso de la izquierda. Sabemos muy bien que “si el presente es lucha, el futuro es nuestro”.

