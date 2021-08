Enorme movilización por dispositivos y conectividad para estudiantes

Miles de jóvenes arribaron movilizados al Ministerio de Educación de la Nación, luego de concentrar desde el mediodía en el Obelisco. La jornada de lucha de las juventudes piqueteras vuelve sobre la exigencia de dispositivos y conectividad para poder estudiar, un reclamo que se ha levantado ya en cuatro acciones sin lograr respuestas por parte de los gobiernos nacional, cuando las propias autoridades nacionales reconocieron que un millón de estudiantes debieron abandonar sus estudios en 2020 por no poseer los elementos adecuados.

Por eso, la bandera de arrastre que encabezó la movilización rezaba «Sin compus ni wifi no hay educación, (Nicolás) Trotta y (Soledad) Acuña son responsables», advirtiendo una misma política de ajuste por parte de los gobiernos de distinto signo y señalando la coincidencia de los ministerios nacional y porteño.

La masividad de la marcha constata la urgencia del reclamo. «Es como no tener una hoja para escribir», retrató Samuel, de la Juventud del Polo Obrero, el abandono que sufre toda una generación de pibes para sostener sus estudios durante la pandemia. «De no obtener respuestas no quedamos a acampar», expresó por su parte Jazmín, perteneciente a la misma organización.

Hasta el momento, mantienen su presencia en las puertas del Palacio Pizzurno las delegaciones multitudinarias de los jóvenes de las barriadas de Capital y todo el Gran Buenos Aires. Funcionarios recibieron a representantes de los estudiantes, pero tras un año y media de desidia se mantienen firmes en la acción de lucha hasta conseguir respuestas concretas a sus demandas.

