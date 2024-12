La Legislatura porteña votó en contra del pase de enfermería a la carrera profesional

Este jueves, mientras una enorme movilización de trabajadores de la salud reclamaba en la puerta el pase de enfermería a la carrera profesional, la Legislatura porteña votó en contra del proyecto que plantea dicha inclusión y, en su lugar, aprobó el proyecto de Macri-Quirós que crea una carrera paralela trucha. Una nueva traición por parte de los partidos patronales, esta vez a los enfermeros y enfermeras a quienes vuelven a condenar a la discriminación laboral y salarial.

Luego de la votación, la Policía de la Ciudad comenzó a provocar a los manifestantes con empujones, gases y palos, se llevaron detenidos a 2 enfermeros y dejaron un tendal de heridos. El objetivo era blindar el recinto, a sabiendas de que lo que se estaba votando era contrario a los intereses de los trabajadores de la salud.

#URGENTE Represión en la Legislatura CABA. La policía a los golpes arrastra a enfermeras y enfermeros que reclaman por la votación contra la inclusión en la Ley 6035 https://t.co/0AtePY928m pic.twitter.com/GvvtNhrE97 — Prensa Obrera (@prensaobrera) November 28, 2024

Tras la represión en la Legislatura de CABA, Hay dos enfermeros detenidos y algunos heridos.

Está es la respuesta que dan los gobiernos a quienes ponen el cuerpo día a día para cuidar la salud de la población https://t.co/jQ1P8JevYF pic.twitter.com/nvJ8wrcri3 — Prensa Obrera (@prensaobrera) November 28, 2024

El proyecto, que propone mantener a los enfermeros sometidos al pluriempleo, jornadas extenuantes, bajísimos salarios, fue sancionado con 27 votos a favor de los bloques La Libertad Avanza (LLA) y Vamos por Más (VxM); 26 en contra de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT); y siete abstenciones del Partido Socialista (PS) y la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev).

Muchos de ellos habían acompañado el proyecto durante su debate en comisión, pero se dieron vuelta durante la sesión, en el marco de negociados entre los distintos partidos patronales y del lobby de corporaciones médicas, que tienen como una de sus principales fuentes de beneficio la super explotación de los trabajadores de enfermería. Nuevamente, el radicalismo dio la nota por votar de manera dividida, garantizando el voto extra que el gobierno necesitaba y terminó de inclinar la balanza en favor del oficialismo.

Gabriel Solano, legislador por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda sostuvo: “Clandestinamente votan con el oficialismo por compromisos políticos porque sino Jorge Macri los echa de su cargo. Vayan a buscar un trabajo honesto y no condenen a los y las enfermeras a la miseria salarial y a la exclusión. La política de salud pública no se puede regir por los compromisos de diputados con el empresario de un bingo” y agregó: “Vamos a ir por una gran huelga hospitalaria que es la única manera en la que escucha a los trabajadores. La lucha no termina hasta que enfermería no se incluya en la 6035”.

Nuevamente queda demostrado que los trabajadores no podemos tener ninguna tipo de confianza ni expectativa en las instituciones del régimen. La única manera de conseguir nuestros derechos y reivindicaciones es arrancándoselos a los mulos del capital, que son quienes nos gobiernan.