La lucha por la organización socialista de la juventud: una tarea signada por la necesidad histórica

La Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) y la Juventud del Polo Obrero (JPO) convocamos a un congreso este 10 de septiembre, será en la facultad de Medicina de la UBA. Queremos poner en pie una enorme juventud militante que se organice por el socialismo.

Juventud socialista ¿por qué?

La lucha por el socialismo, es decir el gobierno de los trabajadores, no solo es una tarea ineludible, sino que, además, es una necesidad histórica. La realidad sentencia un diagnostico insobornable, el régimen social capitalista está llevando a la humanidad a una nueva etapa de catástrofes y guerras: el mundo es conmovido por la guerra en ucrania, que además de miles de muertes, llevo a 71 millones de personas a la pobreza. La conflagración no solo no parece tener un final en el horizonte cercano, sino que más bien, las provocaciones del imperialismo norteamericano sobre el territorio Taiwanés, ósea contra China, plantean la aceleración del conflicto bélico a escala mundial.

La otra guerra que se juega, con la complicidad de todos los gobiernos, es la del capitalismo contra el planeta. Europa se derrite por las altas temperaturas a causa del calentamiento global, en Latinoamérica se destruyen miles de millones de hectáreas por culpa del agro negoció, se queman y destruyen humedales en función de los negocios inmobiliarios, y se contamina el agua por la mega minería o la exploración off shore de petróleo. La aparición de nuevas pandemias que diezman a millones de personas también es producto de la depredación ambiental propia de este régimen social.

Este panorama se completa con el aumento del desempleo y la precarización laboral. En el mundo entero los jóvenes sufrimos en nuestro cuerpo jornadas agobiantes en los lugares de trabajo o pedaleando arriba de una bici, sin convenio colectivo, ni derechos laborales y con salarios paupérrimos, que en el caso de nuestro país en muchos casos no llegan ni a cubrir la mitad de la canasta de alimentación (hoy en $111.297).

Todos estos problemas y otros que no hemos enumerado, tienen un denominador común: son responsabilidad del agotamiento histórico del capitalismo y de todos los gobiernos que lo defienden.

El peronismo del FMI

En nuestro país ningún gobierno rompió con este sistema y por eso estamos como estamos. El peronismo que dice representar los intereses populares y de los trabajadores es un fiel representante y defensor del capital. Hay pruebas muy concretas, ni bien asumieron el gobierno lo primero que hicieron fue hacer un ajuste enorme contra las masas para poder pactar con el FMI y pagarle una deuda sumamente trucha que contrajo el gobierno de Macri. Ahora que la crisis raja las paredes (por culpa de pagarle al Fondo) pusieron como súper ministro a Sergio Massa el mayor defensor del FMI y del capital financiero que existe dentro del FDT. Mientras tanto la pobreza sigue creciendo de forma imparable y 6 de cada 10 niñes pasa hambre. Otro ejemplo es la causa “vialidad” que levantó un extraordinario vuelo mediático, la defensa de CFK fue realmente esclarecedora, puso de manifiesto un régimen de corrupción que no solo hunde a ella hasta el cuello sino al propio Macri y al conjunto del régimen político. Los representantes del capitalismo son todos corruptos.

Los sindicatos dirigidos por el peronismo como la CGT y la CTA tampoco defienden las banderas del movimiento obrero, están integrados al Estado y llegaron al absurdo de saludar y apoyar la designación de Massa como superministro. Quienes se encuentran en primera línea peleando por los trabajadores son los obreros del Neumático con el SUTNA clasista, antiburocrático y de lucha, a la cabeza de una pelea imponente que es un ejemplo para el conjunto de la clase trabajadora.

Está clarísimo que el peronismo no levanta ninguna bandera popular. Los jóvenes de La Cámpora se movilizan por la “jefa”, pero se quedan en sus casas cuando se trata de luchar por aumento de salarios, trabajo genuino, presupuesto educativo. O directamente reprimen a las familias como hicieron en Guernica.

La potencia de la juventud piquetera

Quienes sí están organizando la lucha y peleando en las calles es la enorme juventud piquetera con el Polo Obrero a la cabeza. Esa juventud es la que hoy se levanta y lucha contra este sistema social. Pelean por trabajo genuino, por salario, por tierra y vivienda, contra la represión policial y en defensa de la educación pública. Vale recordar que fue la juventud piquetera la que en medio de la pandemia movilizo masivamente al ministerio de educación y frente a las no respuestas del ministro, ocupó Pizzurno y puso en la tapa de los medios de comunicación el drama que sufrió la educación pública bajo pandemia.

Para nosotros la unidad de les estudiantes con el movimiento piquetera es una clave indispensable para enfrentar el Massazo. ¿Con quien va a estar la juventud? ¿Con los jóvenes piqueteros que luchan por un presente y un futuro mejor o con aquellos que le roban al pueblo para darle todo al FMI? ¿con los que luchan contra el hambre y organizan comedores populares o con los que quieren sacarles la comida a los pobres para ajustar más la economía? Hay que estar con el movimiento piquetero luchando para transformar esta realidad de una vez y para siempre.

A dónde van las universidades

Un dato elemental para la etapa que se viene es el ajuste sobre educación. Batakis en su breve paso por Economía, recorto 50 mil millones a las universidades. Massa profundizo el ajuste y recortó 50 mil millones en educación, podándole 30 mil millones al conectar igualdad, pese a que la pandemia puso sobre la mesa que millones de pibes no tienen conexión.

Este ajustazo contra la educación pone en alerta roja a las universidades. En el caso de las del conurbano, el gobierno adeuda desde hace meses el pago de gastos de funcionamiento por lo que las universidades sobreviven como pueden. La docencia está en pie de lucha por una paritaria acorde a la inflación real que anualizada trepa al 90%. El plan de Massa, fiel a su tradición menemista es que las universidades se autofinancien, es decir, procedan a privatizarse y a empalmar más decididamente con empresas capitalistas que inviertan a cambio de usufructuar a su favor el conocimiento científico de estudiantes y docentes. La tendencia a las reformas de los planes de estudio que tengan como objetivo una mayor penetración capitalista, arancelar contenido de grado y degradar los títulos en tono con las necesidades de mano de obra barata del mercado, están más presentes que nunca y debemos prepararnos para enfrentar este programa reaccionario.

Más que nunca está planteado el rol social de las universidades. ¿Al servicio de los empresarios y el FMI o al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares? Massa ya nos contestó: una de sus primeras medidas fue poner a las universidades a auditar planes sociales, ósea intentar sacarles el sustento mínimo a millones de personas para complacer al FMI y a las patronales que quieren terminar con los planes para bajar aún más los salarios de los trabajadores.

Ahora tenemos que contestar les estudiantes. Nosotros proponemos una respuesta, universidad al servicio de las necesidades del pueblo y por la transformación social. Fuera los capitalistas de nuestras casas de estudio. Unidad con el movimiento piquetero para derrotar el Massazo del FMI.

Súmate a nuestro congreso para preparar, junto a cientos de estudiantes y jóvenes piqueteros, estas enormes peleas que tenemos por delante. Te esperamos.