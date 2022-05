La Marcha Federal y la demagogia del gobierno con el Salario Mínimo

El decreto de Alberto Fernández para adelantar las cuotas del salario mínimo, luego del acuerdo con el FMI, solo puede ser comprendido a la luz de la enorme lucha que lleva adelante la Unidad Piquetera y a la cual se suma el Sindicalismo Combativo en esta histórica Marcha Federal.

Tarde llega el presidente con un decreto que no saca de la indigencia a los planes sociales y que no saca de la pobreza a los asalariados y jubilados. Sin embargo, más allá de lo demagógica que sea la medida del Frente de Todos, deja fuera de lugar a la burocracia sindical, que a principios de año firmó un incremento miserable del Salario Mínimo, en los tiempos y montos que reclamaban los empresarios y el acuerdo del gobierno con el FMI. Luego de eso, se mandaron a guardar y si no fuese por la lucha de los desocupados y la creciente unidad con las y los trabajadores sindicalizados ni siquiera existirían estos intentos de descomprimir que representan un triunfo parcial de quienes luchan contra el hambre.

La demagogia de los dos lados de la interna

El decreto que adelanta el pago de de las cuotas del incremento del Salario Mínimo es robado del proyecto que presentó Máximo Kirchner en el Congreso. Sin embargo, el adelanto del pago de estas cuotas no saca a los desocupados de la indigencia y tampoco a un gran sector de los asalariados de la pobreza.

Un ejemplo claro lo representa Alicia Kirchner que hundió el salario del sector público, reduciendo un 60% el poder adquisitivo en los últimos 6 años bajo el lema “el mejor salario es el que se puede pagar”. Una premisa que claramente no rige para los especuladores internacionales. Es una foto que pinta de cuerpo completo a quienes nos gobiernan y los intereses que representan. Esto, sin contar que al día de la fecha no han brindado ni una sola solución al reclamo de los desocupados que acamparon una semana frente a la casa de gobierno en Santa Cruz.

Es claro entonces que solo hay un polo de organización que defiende los intereses del pueblo trabajador, esa organización es la lucha de la Unidad Piquetera y el Sindicalismo Combativo que crece y resiste el ajuste. Por la victoria de la Marcha Federal, que ya se anota su primer triunfo parcial con el adelanto de las cuotas de incremento del Salario Mínimo y por la continuidad de la lucha unificada de la Unidad Piquetera y el Sindicalismo Combativo.