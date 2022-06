Larreta y Acuña prohíben el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas

A través de una resolución, la ministra de educación porteña Soledad Acuña prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Este decreto reaccionario y oscurantista por parte del gobierno de Larreta y Acuña dispuso que la “e” o la “x” dejen de usarse en todos los contenidos que dictan les docentes, tanto en el material que se les entrega a les estudiantes y en documentos administrativos de las instituciones. Esta es una avanzada del gobierno contra la juventud, lxs estudiantes y docentes que se organizan y luchan por la Educación Sexual, laica y científica, también al Colectivo LGTBIQ+ y al movimiento de mujeres.

El argumento del gobierno es que “los estudiantes tienen malos resultados en Lengua” y esto tiene que ver con el uso del lenguaje inclusivo, pero el mismo carece de sustento académico alguno. El argumento surge de los resultados negativos de las evaluaciones Fepba y Tesba, de las cuales el jefe de gobierno y sus ministros volvieron a embanderarse de un falso discurso de defensa educativa, negando la responsabilidad directa en el fracaso en la educación. Este fracaso se desprende de que el gobierno no entregó ni computadoras ni conectividad gratuita a estudiantes y docentes durante la pandemia, no realizaron nombramientos de docentes para atender a las nuevas necesidades, ni acondicionó los edificios ante la vuelta a clases. El fracaso educativo es su responsabilidad, no de lxs pibxs y docentes.

La educación sexual integral en las escuelas de CABA es un reclamo histórico de estudiantes y docentes. A 15 años de su sanción los reclamos por su implementación se multiplicaron, sin embargo los bloqueos provenientes de sectores antiderechos y vinculados tanto a las iglesias católicas como evangélicas se han desarrollado recurriendo incluso el famoso artículo 5 de la ley 21.150 y el artículo 8 de la ley 2110 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por esto, son les docentes quienes están al frente de esta tarea asumida con actitud militante frente al desfinanciamiento tanto de la ley nacional como jurisdiccional, y de vaciamiento y desinversión en políticas de género, contra la violencia machista, y por la implementación de una Educación Sexual Integral Laica, Científica y respetuosa de las diversidades sexuales. Durante la pandemia, fuimos docentes y estudiantes quienes impulsamos talleres y garantizamos las jornadas interdisciplinarias de ESI en CABA. Sin ir más lejos, Larreta borró el contenido curricular de la ESI en su universidad privatista, la Unicaba.

La Educación Sexual Integral funciona como una herramienta de acceso a información, y de reconocimiento de situaciones de violencia, en la medida que su aplicación sea sobre la base de las necesidades de les jóvenes y les trabajadores. Actualmente, su aplicación biologicista y binaria, fomenta la instalación de preceptos oscurantistas y clericales en la sociedad.

A fin del año 2018, luego de una gran lucha de estudiantes secundaries en el marco de la enorme “marea verde”, a través de masivas movilizaciones reclamando la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, se emitió una resolución para conformar equipos y referentes ESI para las instituciones educativas. Sin embargo, nuevamente la normativa no contempla la garantía de formación en servicio obligatoria y con relevo de tareas para la docencia, ni apertura de vacantes en los únicos dos postítulos gratuitos de la CABA (en el Joaquín V. González hay 2.000 postulantes anuales y solo 100 cupos), y mucho menos plantea la apertura de instancias curriculares específicas aun sosteniendo la transversalidad de la ESI (Prensa Obrera, 16/6/21). Les referentes ESI, según resolución 340/2018, son designados por escuela pero sin reconocimiento alguno. Nuevamente la docencia que ha tomado el reclamo por la implementación de la ESI, tan necesaria para las infancias y las juventudes en formación, se dio a la tarea de ocupar esos espacios y conformar equipos docentes que desenvuelven dicha tarea.

Esta avanzada reaccionaria por parte de Larreta y Acuña tiene que ver con el afianzamiento de su relación con las Iglesias. El rol que cumplen las iglesias es presentar una opción de resignación ante el ajuste en marcha para las mujeres y las mayorías populares. Con la influencia en el ámbito empresarial, de salud y educación, a través de subsidios y beneficios otorgados por el Estado, la Iglesia coarta derechos como la real aplicación del aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio nacional y la ley de Educación Sexual Integral.

Docentes y estudiantes debemos organizarnos frente a esta nueva avanzada clerical y reaccionaria del gobierno.