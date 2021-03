31M: en el día de la visibilidad trans, ¡a las calles por la aparición de Tehuel y contra los crímenes de odio!

Todos los 31 de marzo desde el 2009 se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, impulsado por la activista trans Rachell Crandall, y la organización Transgender Michigan. Esta fecha ha sido adoptada alrededor del mundo por el movimiento LGBT+ y particularmente por el activismo trans, travesti y no binarie, para visibilizar las condiciones de precariedad en la que vive la población TTTNB.

En Argentina los informes marcan que durante 2020 hubieron al menos 104 muertes de personas trans en todo el país, y más de 152 crímenes de odio, entre asesinatos, lesiones a la integridad física, y suicidios como consecuencia del abandono estatal. Sin embargo, aunque se marca una “disminución” de la cantidad de casos relevados en relación al 2019, debemos aclarar que no hay indicadores reales de cuántas personas travestis, trans y no binaries habitan en el territorio y que en la mayoría de los casos no se conocen la cantidad real de crímenes, particularmente por el no respeto a sus identidades autopercibidas.

Este año la fecha toma particular relevancia en medio del estado de alerta y movilización que produjo la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans de la localidad de San Vicente, municipio del Gran Buenos Aires gobernado por Nicolás Mantegazza del Frente de Todos. La desaparición y la posterior búsqueda, completamente deficitaria, por parte de las fuerzas de seguridad, pinta de cuerpo entero la situación en la que se encuentra la población TTTNB en todo el territorio: sin acceso al trabajo, la mayoría bajo la línea de pobreza y expuestes a todo tipo de violencias, completamente a la deriva sin ningún tipo de protección por parte de los gobiernos.

Sin embargo, y a pesar de los anuncios de “políticas públicas” por parte del gobierno nacional y su Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la situación material para la población LGBT+ empeora día a día, a medida de que se agrava la crisis económica y social en el país. El cupo laboral travesti trans, reclamo histórico del colectivo, ha sido nuevamente cajoneado por todos los partidos patronales, a pesar de sus promesas de tratamiento en las Sesiones Extraordinarias del verano pasado.

Mientras tanto, el decreto presidencial de Alberto Fernández, funcionó como zanahoria para contentar a un sector del activismo, pero en los hechos no se ha aplicado. Desde el Estado recurren a la inclusión de uno de los sectores más vulnerables en la sociedad a programas de trabajo precarizado, como el Potenciar Trabajo, manteniéndoles en exactamente las mismas condiciones materiales.

Por otro lado, el total incumplimiento de la Ley de Identidad de Género, reflejado en estas últimas semanas en los medios de comunicación, nombrando a Tehuel con otros pronombres, sigue afectando a la mayoría de las personas trans, travestis y no binaries. Aunque contemplado en la letra de la ley, la falta de acceso a la salud y a programas para la población LGBT+ se ha profundizado a la luz de los recortes en el presupuesto nacional. A pesar de que nos hayan querido presentar un “presupuesto con perspectiva de género” en los hechos es papel mojado.

Es en este contexto que el movimiento LGBT+ vuelve a las calles a reclamar por la aparición con vida urgente de Tehuel, y contra todos los crímenes de odio. Responsabilizamos al intendente Mantegazza y al gobierno provincial por su integridad física y reclamamos que sigan los rastrillajes hasta saber dónde está Tehuel. Nuevamente concentraremos en el Congreso Nacional a las 16 hs, y en Alejandro Korn a las 17 hs.

Exigimos también al Estado la inmediata aplicación y financiamiento del cupo laboral travesti trans y de la Ley de Identidad de Género. Frente a la inacción total del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, la puesta en pie de un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades Sexuales y de Género, con cargos revocables y electos y un presupuesto propio, que decida e implemente de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a toda la población LGBT+.

¡Aparición con vida YA de Tehuel! El Estado es responsable. Basta de crímenes de odio.

Read more