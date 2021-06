Caso Tehuel: nuevos operativos de busquéda

El día 16 de junio se dieron nuevos rastrillajes en la zona de Alejandro Korn para dar con el paradero del joven Tehuel de la Torre, quien continúa desaparecido luego de tres meses. No son pocas las veces las cuales la policía de Berni ha registrado la zona cercana a las casas de Torres y Montes. Esto como mínimo es una impostura del gobierno bonaerense, ya que el 11 de marzo, ni bien se reportó la desaparición del joven trans en la localidad de Alejandro Korn, la policía se demoró dos semanas en emprender su búsqueda.

Las primeras horas son las más importantes en la búsqueda de una persona. Pero la policía de Berni inició una búsqueda tardía, de forma lenta y deficitaria. Al inicio, los rastrillajes se suspendieron por lluvia, como si la policía bonaerense no pudiera trabajar porque está lloviendo. La misma policía que no duda ni por medio minuto en reprimir en las tomas de tierra de Guernica; para buscar a una persona desaparecida no puede proceder por la situación climatológica adversa.

El reclamo del activismo LGBTI+ organizado en espacios de lucha en todo el país reclaman que Tehuel aparezca con vida y se de con su paradero, para esto es necesario que se respete como metodología y principal hipótesis la presunción de vida. Por el contrario, las fuerzas de seguridad adhieren a la teoría de que ya está muerto y lo comunican de esta manera también, el propio Berni en vez de dar explicaciones por lo deficitario del operativo afirma que no lo están buscando con vida. Gracias a las movilizaciones es que se realizan estos operativos, a la luz de los reclamos y la indignación que genera la desaparición de un chico trans precarizado.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que siempre tiene algo para decir se llamó a un silencio cómplice y luego de meses de esta desaparición, sólo salió a las cámaras a hablar de que se está buscando un cuerpo. Este nuevo “rastrillaje” sin éxito es más un circo mediático que una señal de búsqueda real y se da en un marco de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires donde Sergio Berni está buscando ocupar un lugar en la Legislatura Bonaerense. El ministro no está buscando a nadie, ya dejó en claro que no tiene el más mínimo interés en su aparición con vida. Todo esto forma parte de su demagogia electoralista.

También en este sentido se dan los videos que publicita en sus redes sociales sobre su “gestión” dónde hay más marketing que resultados concretos. Los femicidios y crímenes de odio siguen en aumento, del personal de la policía Bonaerense denunciada por violencia de género, el 90% sigue en sus funciones.

Más allá de esta presunción mortuoria, el Estado y el gobierno tienen otra teoría: Tehuel De La Torre fue víctima de una red de trata de personas a pesar de que no haya pruebas ni indicios de la realidad de esta hipótesis, a Tehuel, lo estárían buscando en el sur de nuestro país, más específicamente Caleta Olivia.

Recientemente conquistamos la media sanción en la Cámara de Diputados del cupo laboral travesti trans, esto es una conquista histórica de todo el movimiento LGBTI que salió a las calles a reclamarle al Estado (y a todos los gobiernos patronales que marginan día a día a las diversidades sexuales y de género) por este derecho tan sentido. En este sentido desde la Agrupación LGBTI 1969 y el Partido Obrero, llamamos a movilizar este 28J.

En el 52 aniversario de la gesta de Stonewall salgamos a las calles por todos nuestros reclamos: aparición con vida de Tehuel De La Torre, basta de crímenes de odio, efectivo cumplimiento y financiamiento de la ley de identidad de género, DNI para todas las identidades autopercibidas, por la aprobación de la ley de cupo laboral travesti trans nacional en la Cámara de Senadores y su real implementación.