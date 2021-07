Entre Ríos: otro travesticidio a manos de la policía

El pasado miércoles, horas después del transfemicidio de Fátima Belén en Formosa a manos de la policía de Insfrán, ocurrió otro travesticidio en Paraná, Entre Ríos. Se trata de Victoria Núñez, joven travesti de 27 años que fue asesinada por un grupo de 6 policías, quienes se habían presentado en su domicilio por una discusión con su pareja que desencadenó en una crisis nerviosa. Los oficiales policiales la retuvieron en el piso y la maltrataron hasta su muerte.

“A mi amiga la mataron cuando estaba en un brote, 6 policías la esposaron y la tiraron al piso como si no valiese nada. La trataron como una mierda hasta matarla” declararon sus amigues y familiares. Su muerte a manos de la policía no es un caso aislado, sino que responde a la persecución que sufre el colectivo travesti-trans no binarie por parte del Estado, cuyo brazo ejecutor son las fuerzas represivas, que se cobró dos vidas trans en menos de 24hs.

La fuerzas policiales han sido históricamente un instrumento de regimentación de las diversidades sexuales y de género de la clase obrera, actuando con total impunidad con el aval del Estado independientemente del signo político que gobierne. De la misma manera que el gobierno de Fernández encubre a la policía de Berni y todas las irregularidades que plagaron el caso de la desaparición de Tehuel, tanto en Formosa como en Entre Ríos (provincias gobernadas por el PJ) miran para otro lado cuando la misma policía persigue, amedrenta y asesina a personas TTNB. La imagen “inclusiva” generada por el gobierno a través de la ley nacional de cupo trans y el anuncio de los DNIs no binaries se rompe por completo cuando al mismo tiempo sostiene políticas represivas hacia nuestra comunidad.

Victoria es una víctima más de la falta de acceso al traVajo genuino, a la educación, la vivienda y la salud integral. Las alianzas con las iglesias y la falta de voluntad política por parte de todos los gobiernos en la aplicación de las legislaciones vigentes, como la falta de una ESI laica y científica y la falta de financiamiento para los cupos laborales vigentes en el país y la ley de identidad de género, concluye en las precarias condiciones de vida que enfrenta nuestro colectivo. Esta situación se expresa en los crímenes de odio que abundan en todo el territorio del país, donde un 23% de los mismos es perpetuados por la policía.

Según el último informe sobre personas travesti-trans publicado en 2019, en Paraná el 86% de la población TTNB no tiene ningún tipo de cobertura médica teniendo que recurrir al sistema público de salud, donde la falta de información por parte del personal de salud en materia de diversidades sexuales y de género dificulta el acceso a la salud por parte de la población TTNB de la provincia debido a la discriminación.

Sumado al constante desfinanciamiento y la falta de aplicación de la Ley de Identidad de Género, la mayoría de la población no puede acceder a tratamientos hormonales u operaciones. Las detenciones arbitrarias por parte de la policía suman un 43% y el 53% de las personas no recibe ningún tipo de orientación jurídica. Asimismo, y a pesar de la publicidad que hace el gobierno de los planes de asistencia social precarizados como el Potenciar Trabajo, el 53% no percibe ningún tipo de ayuda asistencial del Estado.

En pleno clima electoral, el gobierno ha anunciado medidas y leyes que han sido conquistadas a través de la movilización y la lucha de nuestra comunidad con la intención de desviar la lucha en las calles a la votación del oficialismo en las próximas PASO. Pero si hay algo que no puede ocultar el gobierno de Fernández es su responsabilidad política en la situación de miseria que enfrenta nuestro colectivo, responsabilidad compartida con la oposición de derecha. Mientras anuncian candidatas trans en sus listas no emiten palabra alguna sobre la desaparición de Tehuel, o la aparición del cuerpo de Santiago Cancinos en Salta.

El arco político del Frente de Todos se «rasga las vestiduras» hablando de la comunidad trans solo para la televisión, mientras en las provincias que gobiernan se siguen perpetuando los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Para visibilizar que a pesar del «pinkwashing» del gobierno nos siguen matando tenemos que salir a las calles, como lo hicimos por Tehuel, para exigir justicia por Vicky.

Por estos motivos, el día lunes 26 a las 16:30 horas se realizará una concentración en Plaza Mansilla, en Paraná, frente a Tribunales para exigir ¡justicia por Vicky! En Buenos Aires nos concentramos en el mismo horario en la Casa de Entre Ríos ubicada en Suipacha 844 (CABA). ¡Basta de travesticidios, transfemicidios, desapariciones y crímenes de odio! ¡El Estado es responsable!

