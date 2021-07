Las personas no binaries podrán acceder a su cambio registral en el DNI

Alberto Fernández, en un acto en Casa Rosada junto con Elizabeth Gómez Alcorta y Wado de Pedro anunciaron hoy la puesta en marcha del decreto 476/2021 publicado 20/7 en el boletín oficial, en dicha reglamentación se establece que: las nomenclaturas a utilizarse en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes Ordinarios para Argentinos en el campo referido al “sexo” podrán ser “F” -Femenino-, “M” – Masculino- o “X”.

La reivindicación por los DNI no binaries es una consigna que ha tomado fuerza dentro del movimiento LGBTI+, de la mano la creciente organización de la población No Binarie que viene reclamando por la imposibilidad de acceder al derecho a su identidad. Paradójicamente en el 2012 gracias a la lucha, se consigna por ley el derecho a todas las personas que su autopercepción no correspondan con su género asignado al nacer, a poder realizar su cambio registral. pero a 9 años de vigencia de esta normativa, quienes no se autopercibían dentro del binomio Hombre/Mujer, no podían acceder a este cambio.

Este avance es importante para la población No Binaria la cual va a tener acceso a un derecho básico por el cual se organizaron históricamente las diversidades sexuales y de género. Este derecho es negado por el Estado, que por el contrario de ir en el camino de garantizar normativas vigentes; refuerza lazos con las iglesias y niega una educación sexual laica y científica, la falta de una ESi en estos términos es un gran obstáculo para que quienes tienen una autopercepción que escapa al binario capitalista de Hombre/Mujer, puedan ejercer su derecho a la identidad. Han surgido polémicas en torno a esta nueva normativa, ya que desde una parte del colectivo de las diversidades de género se exige también la posibilidad de visibilizar en el documento de identidad las distintas autopercepciones y no resumirlas a una X.

A la vez esta medida tampoco se refleja en la situación material de la población TTNB que sufre el ajuste, dado que las pocas asistencias que hay son planes sociales bajo la linea de indigencia, también vale mencionar el programa de asistencia a la población travesti trans que a cargo del ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad del cual han dado pocas definiciones en cuanto a su aplicación. Todo esto mientras el ajuste en marcha realizado por el gobierno tuvo como consecuencias que el 42% de la población esté bajo la línea de pobreza, esto se agrava dentro de las diversidades sexuales y de género donde, solo 1 de cada 10 personas Trans No Binaries llegan a ser empleadas bajo relación de dependencia.

Las elecciones, el presidente “No binarie” y las diversidades sexuales

La campaña electoral se cuela en la situación de la población LGBTI, en ese sentido es que se enmarca este acto y el decreto de los DNIS no binaries, que si bien es un avance, no representa ninguna inversión significativa poner en marcha este cambio.

En su discurso de tinte electoralista Alberto intentó desligar la responsabilidad histórica del Estado capitalista ante la barbarie que sufren y sufrieron las personas LGBTI+ para él. «La humanidad ha recorrido un largo trecho para entender que había todas todos y todes», dijo. Y construyó un paralelismo discursivo entre un antes y un después o entre un pasado y futuro (de que el Frente de Todos sea gobierno) esta característica atravesó toda su diatriba.

También, al igual que en el discurso que dio por el Cupo Trans, se adjudicó la conquista de la ley de identidad de género, según el primer mandatario argentino “Cristina amplió derechos y nosotros venimos a continuar ese camino” quitando la centralidad a la organización y lucha popular. También hubo tiempo para darle un guiño a los capitalistas Al Estado no le importa la orientación sexual de sus ciudadanos, le importa si pagan sus impuestos para terminar, dijo que su gobierno está para que las personas sean felices y para que “entre todos y todas, seamos Todes” Frase muy elocuente, pero vacía de contenido en la boca de un presidente ajustador.

Mientras el presidente daba su discurso, Tehuel está desaparecido hace 130 días. El Estado solo busca desligarse de sus responsabilidades, mostrándose como un gobierno inclusivo y no binarie, pero sus políticas low cost no buscan revertir la situación de la población LGBTI de clase obrera que el caso del joven trans puso en relevancia.

Es por esto que el gobierno del Frente de Todos sigue su operativo encubrimiento de cara a las diversidades sexuales y de género. Es necesario seguir en las calles por el cumplimiento efectivo de la ley de identidad de género y su financiación, por el travajo genuino y el cupo laboral trans. Es por eso que para terminar esta barbarie a la cual están sometidas las diversidades sexuales y de género es necesaria la organización independiente del Estado, las iglesias y los gobiernos capitalistas como el de Fernández y los distintos partidos patronales. Vamos por la conquista de todas nuestras reivindicaciones.