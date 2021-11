Mendoza: vamos a la Marcha del Orgullo por el efectivo cupo laboral TTNB

El 3 de diciembre será la Marcha del Orgullo en Mendoza, atravesada por un contexto de agudización de la miseria en las condiciones de vida de les trabajadores en general y del colectivo LGBTI+ en particular.

La actividad está convocada en la capital provincial, desde Pedro Molina y San Martín de la capital a las 17 horas hasta Plaza Independencia.

El ajuste a nivel nacional aplicado por el gobierno de Alberto Fernández, y a nivel provincial por el de Rodolfo Suárez, para cumplir pagos de deuda y salvatajes a empresas como Impsa golpean directamente al colectivo LGBTI+, haciendo todo menos garantizar puestos de trabajo, asistencia integral de la salud, vivienda digna y verdaderas políticas para resguardar la integridad de las diversidades sexuales y de género.

Aún con la sanción del cupo laboral trans, en la provincia al momento solo se ha abierto un empadronamiento sin respuesta alguna desde agosto, demostrando una vez más que ni siquiera garantizan derechos básicos ganados en las calles por el movimiento, que sigue reclamando frente a más de 7 transfemicidios, la desaparición de Tehuel de la Torre y un promedio de vida de 35 años, entre muchos otros reclamos.

Los casos como el de Melody Barrera, asesinada por un policía en el 2020, y el de Josefina Cruceño, en abril de este año, dan cuenta de la responsabilidad del Estado, la falta de trabajo genuino y oportunidades.

El Estado, lo único que tiene para ofrecer son planes como el Potenciar Trabajo, continuando con la precarización sin ningún tipo de derecho laboral, y el Programa Acompañar, una ayuda de miseria que de ninguna manera contribuye a erradicar la violencia de género.

Marchemos en una columna que lleve todas nuestras reivindicaciones urgentes como colectivo, por la implementación y reglamentación del cupo laboral TTNB, por traVajo genuino, por la separación de la Iglesia y el Estado, por el no pago al FMI, basta de transvesticidios y transfemicidios, por el cumplimiento en regla de la identidad de género y cumplimiento de la rectificación registral y tratamientos médicos obligatorios de adecuación a la expresión de género, contra la represión y criminalización de la población LGBTI+ y por la educación sexual laica, científica y contemplativa de las diversidades sexuales y de género. Levantemos fuerte el reclamo de la aparición con vida de Tehuel. Si Tehuel no aparece es porque el Estado no lo busca.

Llamamos este 3/12 a las fuerzas del Frente de Izquierda Unidad y al activismo independiente a consolidar una columna de lucha. Construyamos una Marcha del Orgullo de lucha callejera e independiente del Estado y las iglesias.

Read more