A Matías Ruiz lo mató la doctrina Chocobar

La causa por la muerte de Matías Ruiz, el joven peluquero que perdió la vida el 13 de julio, dio un giro inesperado. Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Leandro Flores solicitaron la detención de ocho personas: cuatro policías que intervinieron en la detención de Ruiz y cuatro operadores del Samec. Estos últimos fueron acusados de demorar el envío de la ambulancia.

Lo de la policía está absolutamente claro, ya que intervinieron con violencia hacia Ruiz, quien se lo ve en un video rogando “que no le hagan nada” desnudo y esposado en el piso. También aparecieron fotos que su padre aportó a un medio de comunicación, DNI Salta, donde se ve que el joven tiene golpes en la cara. Pero la detención de personal del Samec es un verdadero atropello, más si tenemos en cuenta el contexto de pandemia con una salud pública al borde del colapso.

Los familiares de los trabajadores y ATE realizaron un bocinazo y corte de calle, durante todo la jornada del miércoles 21, reclamando por la libertad y denunciando que fueron detenidos, esposados e incomunicados alrededor de las 23 horas. Entre los cuatro hay una mujer, cuyos hijos menores de edad quedaron solos en casa. Hasta el momento no se conoce la imputación hacia los trabajadores.

La detención de los operadores del Samec opera como distracción hacia la responsabilidad de la policía, quien ya carga con varias muertes, todas en el momento de la aprehensión. Los operadores del Samec no tienen ninguna facultad contra la policía, es al revés, cuando alguien llama al 911, la policía primero constata la situación y recién llama a la ambulancia; esa es la práctica habitual. Por eso mucha gente opta por trasladar a un enfermo en un vehículo particular. En cuanto a las demoras, la responsabilidad no es de los trabajadores, si no de la dirección política de la salud pública.

A Matías Ruiz lo mato la doctrina Chocobar. Hace un mes la jefatura de policía y el secretario de seguridad lo recibió con honores y firmaron un convenio para que la fundación Chocobar defienda con abogados a los policías acusados de gatillo fácil. Es muy probable que ya estén actuando en defensa de los policías involucrados en la muerte de Ruiz.

Luego de estar detenidos 16 horas, el juzgado de garantías le otorgó la libertad a los trabajadores del Samec con medidas sustitutivas, a pesar que la fiscal Salinas Odorisio se lo negó por considerar que “entorpecerían la investigación” y no consideró lo mismo con los policías; y tres de ellos quedaron libres antes que los operadores del Samec.

El martes 20 familiares y amigos de Matías se movilizaron por el centro de Salta y también en la ciudad de Tucumán, reclamando el castigo a los responsables de su muerte. Repudiamos la actuación de la justicia, que ante las evidencias de abuso policial, quisieron desviar la atención hacia los trabajadores de la salud, quienes dan todo de sí para realizar su trabajo, más aun en estos tiempos con pandemia.

Rechazamos entonces la imputación a los trabajadores de la salud y decimos: ¡Abajo la doctrina Chocobar! ¡Fuera Pulleiro!

