Caso Blas Correa: a un año del crimen marcharán pidiendo justicia

El próximo 6 de agosto, a un año del caso de gatillo fácil, la familia de Valentino Blas Correas convocó a realizar una movilización exigiendo justicia. La marcha será a las 18 horas desde Colón y General Paz. Hay 13 policías procesados y se llegó a imputar y luego sobreseer al comisario Cumplido quien manifestó que, si caía él, caían todos.

Cabe recordar que la policía tiró por la espalda y luego puso en marcha un gran operativo de encubrimiento. Buscaron ensuciar a las víctimas plantando un arma en la zona. En los delitos intervinieron policías de diferentes rangos que se reunieron luego del crimen sin dar aviso a la división de comunicaciones de la policía. Esto fue denunciado por Soledad Laciar, madre de Blas, en las primeras horas del caso, al decir que “acá hubo cientos de policías queriendo tapar el moco que se habían mandado”.

Soledad también planteó: ‘‘con la cantidad de imputados que hay de todos los rangos, claramente se ve la responsabilidad política, por acción u omisión”. Por otro lado, luego de cuestionar la continuidad de Alfonso Mosquera en el Ministerio de Seguridad de Córdoba dijo: “lo que yo quiero es que esto no pase más, y para que no pase más hay que visibilizar que la responsabilidad es más arriba. Si los cambios no son de arriba, esto va a seguir pasando”.

El caso de Blas se llevó a cabo en el marco de un reforzamiento del aparato represivo del Estado, que agravó la represión hacia la juventud, los barrios populares y la movilización de lxs trabajadores. El gobierno de Juan Schiaretti en la cuarentena le dio carta blanca a la policía para ejercer innumerables casos de abuso y gatillo fácil.

El crimen conmovió a la sociedad y puso en jaque la política represiva del gobierno del PJ y la justicia. Meses después, policías de Córdoba asesinaron a Joaquín Paredes y pusieron en marcha todo un operativo de impunidad.

En este marco, familiares de víctimas de la represión estatal se vienen organizando para denunciar la impunidad y exigir justicia. En sentido, la familia de Blas participó de una conferencia junto a familiares de víctimas de gatillo fácil, con quienes han formado una comisión. Además, Juan, hermano de Blas, convocó a una mesa de jóvenes y organizaciones para luchar por justicia Blas y por lxs jovenxs de Córdoba.

Al cumplirse once meses sin Blas Prensa Obrera realizó un breve repaso de la causa y la crisis en el aparato represivo. La síntesis refleja que le quieren lavar la cara a una institución descompuesta que participa del crimen organizado. Los casos de poliladrones, narcopolicías, femicidios, zonas liberadas, desarmaderos, siguen siendo agenda mediática. Son parte de un régimen provincial descompuesto.

El 6 de agosto se cumplirá 1 año de la Caso Blas Correa. Ese día hay que copar las calles exigiendo basta de ajuste y represión, gatillo fácil nunca más, justicia por Blas y todxs lxs pibes, el Estado es responsable, desmantelamiento del aparato represivo.

