Gabriel Solano respondió los ataques del “libertario” Marra

Gabriel Solano en la Legislatura porteña.

Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad presentó en la sesión de la Legislatura una moción de privilegio donde le respondió a Ramiro Marra, legislador por La Libertad Avanza, quien lo había tratado a él y a Eduardo Belliboni (dirigente del Polo Obrero) de delincuentes en Twitter, solicitándole al Jefe de Gobierno Porteño que los llevara a la justicia.

Gabriel Solano afirmó que “Lo de Marra constituye un ataque de carácter de clase. Él y su ‘grupo antipiquetero’ nos ataca caracterizándonos de delincuentes por participar de movilizaciones contra el hambre, pero no han dicho ni una palabra sobre los piquetes de tractores de la Sociedad Rural Argentina. Queda claro que su objetivo es criminalizar la protesta social de los sectores pobres”.

También denunció la complicidad de Juntos por el Cambio para con el ataque de los “libertarios” a la protesta social, agregando: “ahora bien, lo lamentable no son los Marra o los Milei, lo más lamentable es que parece que Larreta lo considera. Si no, ¿cómo se explica el violento ataque del Jefe de Gobierno a las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, amenazándolas con quitarles un plan social si van a una marcha? El mismo Larreta que después se saca una foto arriba de un tractor. ¿Cómo es? ¿Si una mujer que no tiene para comer, lleva a sus hijos a una marcha porque no hay vacantes en las escuelas está ‘exponiendo a sus chicos’, pero los chicos en los tractores de la oligarquía terrateniente que son llevados representan ‘la familia agraria que se hace presente en Plaza de Mayo como un acto de dignidad’? Hay una clara línea común en este planteo reaccionario entre Larreta y Marra”.

Para finalizar, Solano afirmó que “a los que nos dicen delincuentes les respondemos: si quieren ir a la justicia que vayan, vayamos a tribunales, y cuando vayamos iremos con una marcha, para reclamar que ningún compañero vaya detenido. Nadie nos va a sacar de la calle, menos estos movimientos reaccionarios que trabajan para los sectores poderosos. Lo que quiero defender no es a mí, es el derecho del pueblo argentino a manifestarse. Un pueblo que tiene al 60% de los pibes pobres no solo tiene el derecho a movilizarse, tiene la obligación de hacerlo. Saludo a los piquetes porque demuestra que no tenemos un pueblo derrotado, y nosotros vamos a estar junto con ellos”.