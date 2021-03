Hacia una gran movilización independiente del 24 de Marzo en Córdoba

Las organizaciones nucleadas en el espacio “24 en Lucha” preparan una gran marcha independiente en ocasión de cumplirse 45 años del comienzo de la última dictadura cívica militar y eclesiástica. La convocatoria será a las 17 horas, partiendo desde Colón y General Paz hacia la zona del Patio Olmos, bajo la perspectiva marcada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Además, las organizaciones de lucha convocaron a una conferencia de prensa para el próximo martes a las 11 horas en las inmediaciones de lo que fue un centro clandestino detención, conocido como la D2, en la que se expresará una posición de conjunto contra el ajuste y la represión e impunidad de quienes gobiernan.

Este año las organizaciones nucleadas en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos decidieron no marchar. En su lugar, convocan a una caravana. En tanto que otras organizaciones kirchneristas esperaron la confirmación de la marcha independiente para convocar a la misma hora y lugar, una maniobra para presentar la movilización como una acción común.

Sin embargo, por consignas y programa, la marcha independiente será la única convocatoria que señalará la responsabilidad del Estado en los crímenes impunes contra la clase obrera del pasado y del presente. Se trata de un balance inapelable, puesto que quienes gobernaron pos dictadura buscaron una reconciliación con las fuerzas militares, pretendieron “dar vuelta la página” y hasta alivianar aún más las penas que recaen sobre los genocidas, como por ejemplo el 2×1.

En la provincia de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti con la creación del COE (Centro de Operaciones de Emergencia) montó un verdadero comité para la represión; en esa línea reprimió tomas de tierra y luchas por el salario, como la de Jesús María. Además, detuvo a Soledad Díaz García, legisladora del FIT y al dirigente nacional del Partido Obrero Jorge Navarro, en el marco de un operativo ilegal con que se desalojó la ocupación de Estación Ferreyra. Ese día secuestró prácticamente a mujeres, a quienes se las mantuvo privadas de la libertad durante días.

Como se ve, en Córdoba el Poder Judicial actúa por cuenta y orden de Schiaretti. Para reforzar esa orientación, el PJ -con votos de las dos fracciones en que se encuentra dividido Cambiemos en la legislatura de la provincia- designó a Juan Manuel Delgado al frente del Ministerio Público Fiscal, un funcionario antiderechos ligado al Opus Dei, de cuyos despachos ya se adelantó una orientación contra la protesta social. La asamblea Ni una Menos, y el resto de organizaciones de la mujer y diversidades rechazaron la designación.

En este marco, realizaremos una gran movilización contra la impunidad de hoy y de ayer. No olvidamos, no perdonamos no nos reconciliamos. Cárcel común perpetúa y efectiva para los genocidas, 30.000 compañerxs presentes.

Con la movilización también diremos: basta de represión a lxs que luchan, desprocesamiento ya de lxs estudiantes perseguidxs por luchar de la Universidad Nacional de Córdoba. Basta de desalojos. Basta de torturas en las cárceles. Desmantelamiento del aparato represivo. Por la tierra para los trabajadores, no para los especuladores. Basta de desalojos.

No al pago de la deuda usurera. Abajo el acuerdo con el FMI. Ni una menos, el Estado y los gobiernos son responsables. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Abajo la reforma jubilatoria. No al ajuste de los gobiernos y el FMI.

