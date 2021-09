Jesús María: imputaron al policía implicado en el crimen de Lautaro y Agustín

El fiscal de instrucción de Jesús María, Guillermo Monti, imputó al policía Juan Cano, implicado en la bestial persecución que produjo la muerte de Agustín Barrios (20) y de Lautaro Guzmán (23), ocurrida en la madrugada del 19 de junio de 2020, en la localidad cordobesa de Colonia Caroya. Ahora el agente es acusado como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, agravado y calificado por la muerte.

El avance judicial se da luego de una tenaz lucha de familiares y amigxs que vienen exigiendo justicia para Lautaro y Agustín. Es que al cumplirse año del crimen policial se denunció que no había ningún tipo de novedad. Cabe recordar que desde el aparato represivo se deslizaron un sinfín de difamaciones, con las que pretendían encubrir a la policía, que desde el comienzo intentó tapar sus responsabilidades e incluso se atrevieron a acusar a los jóvenes ya sin vida de delincuentes, como justificativo para el brutal procedimiento.

Al respecto de los recientes acontecimientos, Prensa Obrera dialogó con las familias de les pibes. Rosa, hermana de Lautaro, reflexionó: “tuvimos la feliz noticia de la imputación del oficial Cano por la muerte de Nano y Agus, esto trae mucho alivio a tanto dolor, trae fe y esperanza en la justicia”. Además, agradeció a “todas las familias víctimas de violencia institucional y policial que nos acompañaron, asesoraron y apoyaron” y denunció el silencio cómplice de los gobiernos y a un Estado que nunca acompañó a las familias.

Por su parte, Gimena, tía de Agustín, planteó que la medida judicial contra el agente Cano “es un gran paso después de un año y 3 meses; la imputación revela que los chicos no venían de robar, no tenían antecedentes no tenían alcohol en su cuerpo”. Además, señaló: “sabíamos que había algo raro y así fue, el mal procedimiento policial llevó a la muerte a los chicos”. Por último, declaró: “ahora hay que esperar que la causa se eleve a juicio, queremos justicia y que ninguna familia tenga que pasar lo que sufrimos nosotros”.

Ambas familiares destacaron el acompañamiento y la lucha de las familias víctimas de la represión estatal que en toda la provincia se organizaron colectivamente para golpear con un solo puño a la impunidad de un aparato policial funcional a la política represiva de Juan Schiaretti, cuyo espacio político gobierna la provincia desde hace más de 20 años. También destacaron el acompañamiento de los medios independientes y las organizaciones de lucha.

Este paso adelante clarifica que la movilización da sus frutos, las pintadas y organización general que las familias se pusieron al hombro expresa que este es el camino para torcerle el brazo a la impunidad.

A continuar la lucha a capa y espada junto a las familias para terminar con la represión estatal, por el desmantelamiento del aparato represivo y para conquistar justicia por les pibes que la maldita policía nos quitó, en la perspectiva de hacer efectiva la consigna gatillo fácil nunca más.