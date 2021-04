“La confirmación de las detenciones no implica que vayamos a bajar los brazos”

Como venimos denunciando desde estas páginas, desde mediados de diciembre del año pasado 14 jóvenes de la localidad bonaerense de Puan continúan detenidos en el penal de Villa Floresta en Bahía Blanca. Las detenciones se dieron en el marco de lo que Sergio Berni promocionó en sus redes sociales como un “megaoperativo antidrogas”.

Sin embargo, sus familiares y amigos denuncian que se trata de una causa trucha armada por la policía para criminalizar a jóvenes que cultivaban cannabis para consumo propio. A principios de marzo la causa pareció dar un vuelco, cuando se conoció que el joven Kevin Torres (también de Puan) se presentó ante el fiscal para denunciar que el testimonio que llevaba su firma –que posibilitó los allanamientos y las detenciones de aquella madrugada de diciembre- era falso.

Esta noticia generó alivio y optimismo entre familiares, amigos y entre todos aquellos que seguimos con preocupación la causa, con la esperanza de que el testimonio de Kevin posibilite el cese de las prisiones preventivas e incluso el sobreseimiento. Pero las últimas noticias, a pesar de todas las irregularidades denunciadas, informan que la justicia ordenó que sigan presos, acusando a los familiares de ser ellos los hostigadores de Torres. Para conocer su testimonio y escuchar su reclamo, Prensa Obrera entrevistó a Fabiana Herrero, referente de la lucha por la libertad de todos y mamá de Nicolás Lupin , uno de los jóvenes detenidos.

-¿Cómo se encuentran Nicolás y el resto de los chicos?

-F: Nicolás, como el resto de los chicos se encuentran distribuidos en distintos pabellones en la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta en Bahía Blanca. Puntualmente él comparte el módulo 1 con Gonzalo Gómez, con Fausto Alonso y con Diego Schnaider, y como es de esperar tienen sus días buenos y sus días malos.

Ya estamos transcurriendo el tercer mes de detención y estas últimas noticias de negación por parte de la justicia al pedido de nulidad y denegación a las excarcelaciones, que ha pasado todo a cámara de apelaciones, les ha pegado fuerte obviamente, tanto a ellos como a nosotros.

Puntualmente en este momento se encuentran en aislamiento, el pabellón está cerrado y nosotros ya hace casi quince días que no podemos verlos porque se han detectado en el penal casos de Covid, y por cuestiones sanitarias cerraron el pabellón. Nosotros no podemos ir a verlos y obviamente ellos no pueden salir a ningún lado, se encuentran dentro del pabellón compartiendo los espacios comunes y las celdas pero sin poder salir de ahí.

Nicolás y los otros chicos del módulo 1 trabajaban en el sector de mantenimiento cosa que durante estos días no están pudiendo hacer por el aislamiento. Nosotros tratamos de ir a verlos semanalmente para sostenerlos emocionalmente lo que es muy difícil. Están con sus días buenos y sus días malos como te decía, y puntualmente en estos últimos días no han sido las noticias muy buenas, tratando de apoyarnos, ellos dentro y nosotros fuera. E

n el caso de Nicolás este aislamiento también nos ha perjudicado, porque nosotros después de dos meses de insistir ante la justicia para que lo atendieran en un hospital público por su problema de salud -él tenía programada una intervención quirúrgica el día anterior a su detención, había hecho los prequirúrgicos para operarse-, después de dos meses de negación, te repito, por parte de la justicia para que lo atendieran en un hospital público, por un pedido de excepción que hicimos ante el juez, habíamos obtenido un turno para que lo vea un médico particular. Por el cierre del pabellón y este aislamiento preventivo tuvimos que cancelar el turno porque no lo trasladan y reprogramarlo. Ahora estamos a la espera de que se levante este aislamiento para volver a solicitar el turno y para que el médico especialista lo pueda ver.

-Kevin Torres testimonió que venía siendo hostigados por la policía desde antes de los allanamientos, obligándolo a firmar papeles que no le permitían leer, lo que explica la falsificación de su firma. ¿La justicia tomó el testimonio y la denuncia de Kevin? ¿La confirmación de las detenciones que se conoció esta semana, tiene que ver con una desestimación de su denuncia o todavía se espera algún resultado?

-F: La presentación del fiscal pidiendo la negación al pedido de nulidad de la causa fue el 19 de Marzo. La negación al pedido de nulidad de parte del juez fue el 22 de Marzo, o sea, en dos o tres días posteriores. La última presentación de Kevin, en la cual él denuncia el hostigamiento y el acoso policial fue la semana pasada.

Son líneas independientes, Kevin está por un lado denunciando ante la fiscalía el hostigamiento policial y por otro lado transcurre nuestra causa. Debería ser así, dos líneas independientes, pero obviamente a esta altura nosotros creemos que ya todo está generado en una gran trama de irregularidades y de cosas muy dudosas, que generan toda esta situación que estamos viviendo.

-¿En que se basaron el Juez y el fiscal para descartar el pedido de excarcelación de los chicos?

-F: (El fiscal Mauricio) Del Cero simplemente se esconde en que hace lo que dice la ley, ya que él considera que el pedido de nulidad está sobrevalorado. Está sobrevalorando las pruebas, ya que la denuncia que da inicio a la investigación no sería un medio de prueba sino un medio de información. Él niega que sea la prueba inicial a esta causa y hace alusión a una denuncia anónima, que nosotros ya sabíamos que existía en la causa, pero al leerla, hasta en cierto punto, causa gracia.

Ya que esta supuesta denuncia, la persona que la hace explica que solo pasa por ahí, sin embargo conoce los nombres y apellidos de todos los chicos, y conoce los movimientos de estos supuestos imputados, conoce los autos en que se trasladan, saben a donde se trasladan. Esa denuncia deja mucho que desear. Él fundamenta que la denuncia de Kevin (Torres) no solo es uno de los pilares, sino que esta denuncia -que ahora aparece haciéndonos ruido- también sería inicio de la causa.

Él sugiere a nosotros, a los familiares, como que lo estamos induciendo a Kevin a que declare, a que no reconozca esta declaración que él hizo y no reconozca su firma, lo que es totalmente falso. Y además también sale en defensa del comisario, diciendo que no observa ningún interés por parte de la policía en cuanto a intervenir en este caso. Esas son las justificaciones que utiliza Del Cero para pedir la negación del pedido de nulidad. Y (el juez Guillermo) Mercuri por su parte lo único que hace es copiar y pegar lo que dice Del Cero y emplea palabras para justificar su posición, nada más. Apoyándolo en todo lo que dice Del Cero, y poniendo en duda tanto los dichos de Kevin como lo que nosotros estamos pidiendo, y afirmando que esta retracción de Kevin dos meses después está dudosa. Tanto después de leer la presentación del fiscal como la negación del juez, a nosotros, o puntualmente a mí no me cabe ninguna duda de que existe una traba de complicidad y correlatividad entre ambos dichos para justificarse uno a otro, nada más.

-La justicia los acusa a ustedes de ser los hostigadores del joven Torres ¿Los familiares tienen algún contacto con Kevin?

-F: Es una afirmación totalmente falsa, que se ha encargado de difundir en los medios el fiscal Mauricio Del Cero. Nosotros no tenemos ningún tipo de contacto con la familia de Kevin ni con Kevin. Obviamente -como vengo diciendo desde el primer día y en la primera nota que comencé a dar con todo este tema- somos una localidad de 5000 habitantes, donde nos conocemos todos. Yo se quien vive a la derecha de mi casa, quien vive enfrente, quien es la abuela que vive al lado, todo nos conocemos y sabemos quienes somos. Pero de ahí a que tengamos una relación con Kevin es una afirmación que, te repito, el fiscal Mauricio Del Cero se ha encargado de difundir en los medios y también de presentar en su fundamentación en cuanto al pedido de nulidad, para involucrarnos a nosotros en lo que en realidad no es, y que él debería estar resolviendo como corresponde.

-¿Cuál es la situación de Kevin ahora? Su testimonio es clave para lograr la libertad y el sobreseimiento de los chicos ¿La justicia dispuso alguna medida para su protección?

-F: Kevin realizó la semana pasada una ampliación de su denuncia por hostigamiento policial y pidió protección. Al día de la fecha, que yo tenga conocimiento, no se ha dado respuesta alguna. Además de eso la Comisión Provincial de la Memoria presentó un escrito en defensa de Kevin Torres, solicitando su inmediata protección, dado el hostigamiento policial que está recibiendo, pero al día de la fecha, nosotros no hemos recibido ninguna confirmación de eso. Obviamente lo debe recibir la familia de él, supongo que cuando así suceda nos informarán. Pero hasta ahora no tenemos ninguna noticia.

-La confirmación de las detenciones ha sido otra decepción más en el accionar de la justicia. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?

-F: Obviamente que la confirmación de las detenciones y la continuidad de la detención de los chicos ha sido un golpe fuerte para nosotros, lo que no nos implica que vayamos a bajar los brazos. Desde el punto de vista legal vamos a seguir las vías que corresponden, por lo cual cada abogado ya tiene indicado que realice la apelación correspondiente.

Con esta, sería la tercera apelación que nuestros abogados presentan, todas pasan a cámara de apelaciones y van siendo resueltas en el orden en que fueron presentadas, por lo cual la primer apelación que deberían resolver debería ser la primera que presentamos que es el pedido de excarcelación y después deberían resolver la apelación a nuestro pedido de nulidad que fue denegado por el juez.

Así que desde el punto de vista legal estamos resolviendo esto, mediante las vías legales que corresponden. Desde el punto de vista social e informativo, no vamos a dejar de salir a los medios y a todos los lugares donde nos escuchen y nos den la palabra para que se visibilice la causa de los chicos, que hoy es la de los chicos, pero en realidad es de muchísimos chicos más que están detenidos con los cuales nosotros hemos tomado contacto, y de posibles chicos que continúen por este camino si no hay un cambio en el ámbito legal de estos conflictos.