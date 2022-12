Mendoza: los contratistas de viñas y frutales movilizaron en la ruta 7

Durante la mañana de este martes, contratistas de viñas y frutales cortaron el Acceso Este en a la altura de Ruta 7 en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza, reclamando salarios dignos que se acerquen al costo de la canasta familiar en el marco de la continuidad de las negociaciones paritarias y ante las denuncias de una entrega por parte de las autoridades del sindicato que los nuclea. Esto forma parte de una continuidad en las movilizaciones del sector en defensa del salario.

Es que por 10 hectáreas de trabajo una familia entera cobra alrededor de $35.000 al mes. El reclamo de los contratistas es para llevar la mensualidad a $6.800 por hectárea y que la misma se aplique desde noviembre. La pobreza ataca a los trabajadores contratistas que viven con un sistema que les da salarios de miseria y que ata una gran parte de sus ingresos a la cosecha anual, la cual fue afectada por la sequía y las heladas tardías.

Mario, un contratista, declaró que “la ayuda que se está dando [por parte del Estado] no ha sido para el contratista sino para el productor (..) el dueño de la tierra se rige por lo que dicen las paritarias, que se están negociando, y no aflojan y el gobierno no está haciendo nada. Estamos reclamando un 120% que equivale a 6.800 pesos por hectárea, necesitamos cubrir los costos por lo menos de la comida. No pretendemos volvernos millonarios sino poder vivir, ahora no alcanza la canasta básica. Sumando a esto que muchos contratistas han perdido la cosecha, el año que viene no van a tener cosecha y no saben cómo van a afrontar el año. Si cae piedra perdemos todo y el porcentaje que nos dan y que es la mercadería con lo que cubrimos el año. Si hay plata para la vendimia también tiene que haber plata para el contratista. Todos necesitamos”.

La lucha de los compañeros viene creciendo y se sostiene con grandes esfuerzos en los diferentes departamentos. Es por eso que es central profundizarla de forma unificada con obreros de bodega, de fincas y contratistas para que triunfe la lucha y se satisfagan las necesidades de los trabajadores del campo.

Frente a las patronales hambreadoras y la entrega de las burocracias sindicales, levantemos más que nunca la bandera “por una vendimia de los trabajadores”.